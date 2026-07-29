O Governo brasileiro anunciou esta quarta-feira um plano de 1,33 mil milhões de reais (229 milhões de euros) para enfrentar o impacto climático associado ao El Niño, no qual estão previstas ações de prevenção e resposta.

Os recursos, explicou o Palácio do Planalto em comunicado, serão destinados a ações de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde, monitorização hidrológica, fiscalização ambiental e prevenção e combate a incêndios florestais.

O El Niño resulta do aquecimento das águas do oceano, prevendo-se no Brasil a estiagem (redução da chuva) mais intensa na região norte, ondas de calor e atraso nas chuvas na região central do Brasil, que inclui o sudeste e centro-oeste, e chuvas intensas, com possibilidade de ventos fortes na região sul do país.

Caso aconteça o El Niño, o Governo brasileiro calcula o aumento da probabilidade de incêndios na regiões norte e central do país, onde se encontram os biomas da Amazónia e do Pantanal, além da redução do nível dos rios nesses locais.

A redução do nível dos rios prejudica a geração de energia elétrica, a navegação dos rios e, em alguns casos, o abastecimento de água, o que pode gerar pressão inflacionária.

Já na região sul, chuvas intensas podem provocar enchentes e deslizamentos de terra, como está a ocorrer há mais de uma semana no estado do Rio Grande do Sul.