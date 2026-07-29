O antigo presidente da Notícias de Portugal (NP) Eduardo Trigo morreu na terça-feira aos 92 anos, de acordo com fontes próximas do professor.

O corpo será cremado na quinta-feira, às 12h00, no crematório de Barcarena, Oeiras, onde se realizará uma pequena cerimónia.

Eduardo Trigo foi presidente da agência Notícias de Portugal (NP), que se fundiu com a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) dando origem à Agência Lusa em 1986, e do jornal Diário Popular. Nos anos 1990 presidiu à Direção-Geral de Comunicação Social e foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

Anteriormente, nos anos 1960, esteve na génese da Academia Olímpica Portuguesa e exerceu uma longa carreira dedicada à Educação Física.