O presidente do Governo açoriano elogiou esta sexta-feira a coragem de “agarrar um ponto negro” do urbanismo de Vila Franca do Campo e transformá-lo em 23 apartamentos de arrendamento, com opção de compra, considerando que existiu “vontade de superar dificuldades“.

Numa cerimónia que assinalou a entrega dos apartamentos, o líder do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, salientou que a obra teve “início num ato corajoso de agarrar um ponto negro do urbanismo de Vila Franca do Campo, que parecia ter um imbróglio jurídico e urbano impossível de deslindar”, a par da questão financeira e patrimonial.

A construção do edifício Foros do Sol Mar, localizado na freguesia de São Pedro, no concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, foi interrompida na fase de tosco, estando prevista a construção de 10 casas de tipologia T3, nove T2 e quatro T1, com a cave a ser destinada a seis espaços para serviços.

Ainda segundo José Manuel Bolieiro, a resolução do empreendimento dos Foros do Sol Mar foi conseguida pelo Governo Regional em 2021, com a “vontade de superar as dificuldades”, tendo-se avançado com a empreitada e entregado hoje as habitações a famílias “com necessidade”.

O líder do executivo açoriano afirmou que se optou pelo regime de arrendamento com opção de compra porque há consciência política do “quão difícil é para a classe média o acesso ao crédito bancário” e que “muitas vezes torna impossível realizar um projeto de vida fundado em casa própria”.

De acordo com José Manuel Bolieiro, as famílias, após um ano de arrendamento, podem fazer a opção de compra dos 23 apartamentos, que custaram 2,2 milhões de euros, cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em breve, acrescentou, “mais 23 habitações serão entregues“, num total de 65 soluções habitacionais em Vila Franca do Campo, que se integram num conjunto de 760 para o conjunto dos Açores, no valor de 65 milhões de euros, cofinanciado pelo PRR, acrescentou.

“Não é ainda o limite da nossa ambição, mas é já um passo significativo em transformar o que parecia ser no passado um esquecimento em oferta habitacional para uma aposta forte em dar soluções habitacionais para as famílias açorianas em cada ilha e em cada município”, disse.