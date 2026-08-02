Os assistentes de bordo da WestJet entraram hoje em greve por melhores condições salariais, numa altura em que não existe acordo entre a empresa e o sindicato.

A greve foi anunciada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Canadá (CUPE), que representa 4.400 tripulantes de cabine da companhia aérea, nas redes sociais, sem mais pormenores.

Até às primeiras horas de domingo, foram canceladas mais de 300 viagens da companhia aérea, que também voa para Portugal.

A WestJet disse estar disponível para dialogar com o sindicato.

De acordo com o sindicato, parte do trabalho realizado em terra pelos comissários não é pago, mas a empresa contesta.

A companhia aérea explicou que os trabalhadores recebem “horas de crédito” em vez de um valor fixo por hora.

Citado em comunicado, o presidente executivo do grupo, Alexis von Hoensbroech, disse ter apresentado à estrutura sindical um aumento salarial de dois dígitos no primeiro ano, entre outros pontos não revelados, mas o mesmo não foi aceite.