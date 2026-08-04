A província angolana de Cabinda registou 109 casos confirmados de infeção por vírus monkeypox (mpox) e 24 casos suspeitos, mas as autoridades garantem que a situação está controlada e não há registo de óbitos associados à doença.

Os últimos números foram avançados na passada sexta-feira pelo secretário provincial da Saúde, Rúben Buco, que anunciou que vai ser realizada uma campanha alargada de vacinação, com maior incidência nas zonas fronteiriças com a República Democrática do Congo (RDCongo), estando prevista a chegada à província de mais de 30 mil doses de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Em meados de 2026, Angola registava cerca de 28 casos de mpox distribuídos por seis províncias.

A mpox é uma doença viral transmitida pelo contacto próximo com pessoas ou animais infetados.

Um caso é considerado suspeito quando alguém que esteve em contacto com um doente apresenta manifestações clínicas após o período de incubação, que varia de cinco a 21 dias.

A doença provoca febre, dores no corpo e língua inchada, seguidas por feridas e bolhas na pele.