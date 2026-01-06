Todos os 91 doentes de mpox registados em Moçambique foram dados como recuperados, com o país sem casos seis meses após anúncio da doença, indica um boletim do Ministério da Saúde moçambicano, a que a Lusa teve acesso, esta terça-feira.

“Nas últimas 24 horas não houve registo de casos suspeitos de mpox. No período em referência, não foram testadas amostras para mpox”, lê-se no documento, com dados até 4 de janeiro.

Segundo o boletim de atualização de dados da doença, da Direção Nacional de Saúde Pública, desde 11 de julho de 2025, Moçambique registou um total de 1.887 casos suspeitos, dos quais 1.886 foram testados e 91 deram positivos para mpox, sem registo de óbitos.

Do total de 91 casos positivos, todos recuperados, 80 foram registados na província de Niassa, no norte do país, epicentro da doença, um em Cabo Delgado, também no norte, quatro na província de Maputo, sul, três em Tete e três em Manica, províncias do centro.

As autoridades têm em seguimento um caso suspeito, indica ainda o boletim.

Apesar do número de recuperados da doença, o país africano não pode ainda declarar o fim do surto porque são necessários 60 dias sem um caso que seja positivo, segundo explicação anterior da diretora nacional adjunta de Saúde Pública, Aleny Couto.

“Para declararmos o fim do surto, temos que ter 60 dias sem um caso que seja positivo. Tendo em conta que na província de Niassa ainda estamos a ter casos positivos, não podemos neste momento declarar o fim do surto de mpox no país”, disse a responsável à Lusa, em outubro.

A 3 de dezembro, o médico chefe de Niassa, Amândio Viola, disse à Lusa que um total de 22.022 pessoas foram vacinadas contra a mpox em cinco dias de campanha na província.

A vacina Imvanex, com um total de 23.500 doses, foi administrada em contactos dos casos confirmados, garimpeiros, guardas de fronteira, funcionários da migração e “grupos de frente”, entre os quais profissionais de saúde e colaboradores de saúde comunitários.

As autoridades sanitárias garantiram que Moçambique está preparado para lidar com o mpox, com capacidade para 4.000 testes, feitos localmente, em todas as capitais de província, através dos laboratórios de Saúde Pública.

A mpox é uma doença viral zoonótica, identificada pela primeira vez em 1970, na República Democrática do Congo. No atual surto, na África austral, desde 1 de janeiro, já foram notificados 77.458 casos da doença, em 22 países, com 501 mortos.

O primeiro caso de mpox em Moçambique aconteceu em outubro de 2022, com um doente em Maputo, no surto anterior.