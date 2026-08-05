O nadador português Diogo Cardoso foi esta quarta-feira 14.º classificado nos cinco quilómetros de águas abertas dos Europeus, com Francisco Amaral a ser 25.º nas águas do rio Sena, em Paris.

Um dia depois de terem nadado os olímpicos 10 quilómetros, Diogo Cardoso terminou a prova mais curta em 57.09,8 minutos, enquanto Francisco Amaral gastou 59.26,6 para terminar o percurso.

Na véspera, Diogo Cardoso tinha sido 22.º classificado nos 10 quilómetros e Francisco Amaral foi 29.º.

Tal como na terça-feira, o alemão Florian Wellbrock sagrou-se campeão, ao nadar em 55.40,2 minutos, menos 2,3 segundos do que o húngaro David Bethelem, que repetiu a prata da véspera, com o italiano Gregorio Paltrinieri a ser terceiro, a 4,5.

Na sexta-feira, Diogo Cardoso compete no sprint de eliminação de 3 km, tal como Mafalda Rosa.