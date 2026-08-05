O Vagos Metal Fest inicia esta quarta-feira a edição deste ano, alargada a cinco dias, com um cartaz que conta com os norte-americanos Lamb of God e Cro-Mags, a par dos portugueses R.A.M.P., em substituição de Ill Niño.

Até domingo, a Quinta do Ega, em Vagos, no distrito de Aveiro, transforma-se na autoproclamada “capital do metal” para acolher milhares de espectadores que vão assistir a concertos de nomes de várias áreas do metal, de Doro, Satyricon, Katatonia, Within Temptation, Deicide, Godsmack, Korpiklaani, In Flames, Heaven Shall Burn e Cryptopsy, entre muitos outros.

Embora a música seja o foco principal do festival, “o Vagos Metal Fest não é apenas música”.

A organização recorda, no ‘site’ oficial do evento, que “nas últimas edições, o festival ofereceu atividades gratuitas para todos os portadores de bilhete”, entre as quais atividades náuticas junto ao Cais do Rio Boco, dentro do recinto do festival, passeios de moliceiro no Rio Boco, sessões de yoga, massagens e espetáculos de ‘steampunk’.

O recinto abre esta quarta às 17h30, enquanto nos restantes dias abre às 15h00.

O festival conta com vários ‘shuttles’ gratuitos até ao recinto, a partir da estação de comboios de Aveiro e do parque da Orbitur da Vagueira.

O evento ainda tem bilhetes disponíveis, com os passes de cinco dias a custarem 169 euros mais taxas e as entradas diárias a fixarem-se nos 69 euros mais taxas. Ambos os casos dão direito a campismo nos dias em causa.

As crianças entre os 3 e os 11 anos não pagam bilhete.