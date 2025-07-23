3.500 perguntas por professor, nova plataforma e recrutamento à última hora. "Falhas técnicas" não foram único problema em provas de 9.º ano

Isto porque, segundo o Ministério da Educação, as equipas de avaliadores do IAVE “foram constituídas por 52 professores, no caso da prova de Matemática, e por 88 professores, no caso da prova de Português” em todo o País. Recorde-se que, ao todo, foram realizadas 203.924 provas.

“A diferença no número de classificadores está relacionada com o número de itens de construção de cada prova e que necessitam de intervenção humana para a sua classificação, designadamente, dois itens na prova de Matemática (92) e três itens na prova de Português (91). Ou seja, cada avaliador apenas classificou dois itens na prova de Matemática (92) e três itens na prova de Português (91). Os restantes itens das provas são classificados automaticamente pela plataforma”, explica o Governo.

Professores corretores receberam até 600 euros

Apesar de o Ministério da Educação afirmar que cada avaliador de Matemática corrigiu cerca de 3.500 respostas, uma professora da região sul do país (que quer permanecer sob anonimato, por temer represálias) afirma que, na realidade, o total de itens a corrigir chegou a atingir as 4 mil perguntas por professor classificador. Inicialmente, foi-lhe dito que “era até 6 mil itens” por cada professor classificador, lembra, referindo-se à informação que foi transmitida à professora de Matemática no início do ano civil — mas esse número terá caído “para cerca de 4.200 itens”.

“O IAVE contactou os professores supervisores em janeiro e disse que queriam manter sigilo sobre a prova. Nessa reunião, explicaram que havia um novo modelo de correção [das provas] e que não seria feita como habitualmente.” Até então, a correção dos exames era feita pelos professores classificadores, que por sua vez eram apoiados pelos professores supervisores (responsáveis por tirar qualquer dúvida relacionada com a prova). Mas, este ano, “só queriam os supervisores a fazer correções. E nós não somos assim tantos”, diz a professora.

Apontando que “o serviço de supervisão não é obrigatório”, ao contrário do que acontece com o serviço dos classificadores, a professora de Matemática acabou por recusar a proposta. Até porque, “anteriormente, eram cerca de 50 a 60 provas para cada professor, com cerca de 15 perguntas cada, ou seja, 900 itens para corrigir”. E nem a ideia de um pagamento mais avultado a conseguiu atrair: inicialmente, era proposto a cada supervisor o pagamento de “300 euros dedutíveis em sede de IRS”, mas este valor acabou por “aumentar para o dobro, quando os contratos se formalizaram, afinal eram 600 euros em sede de IRS”. “Disse logo que não queria. Gosto imenso deste serviço, faz imensa falta, mas era demasiado trabalho.”

Além deste caso, o Observador sabe ainda que a duas professoras da região norte foi atribuída a correção de 3.600 e 4 mil perguntas, tendo recebido em troca 500 e 600 euros, respetivamente.

Para cumprir prazos, tinham de ser corrigidas cerca de 50 perguntas por hora

De acordo com o Ministério da Educação, “sendo o processo de classificação de provas digitais realizado também em suporte digital, torna-se possível ter um número muito menor de professores classificadores face ao número de classificadores dos Exames Nacionais do Ensino Secundário, realizadas em papel”. Além disso, continua o ministério, “no caso das Provas Finais, é possível que cada um dos avaliadores se possa especializar em apenas um ou dois itens da prova, permitindo uma maior rapidez no processo, bem como uma maior consistência na aplicação dos critérios de classificação, contribuindo assim para uma maior qualidade do processo, maior fiabilidade dos resultados e maior equidade entre os alunos”, justifica a tutela.

Pelos cálculos do Observador, se cada docente tiver a seu cargo a correção das 3.500 respostas mencionadas pelo ministério, num prazo de dez dias úteis cada professor de Matemática tinha que corrigir 350 itens diários. Durante as sete horas de trabalho diárias, por hora teriam que ser corrigidos 50 itens.

A professora ouvida pelo Observador reconhece que o Ministério da Educação tem razão quando aponta que se torna mais fácil estar “sempre a corrigir a mesma pergunta”, mas diz que isso não é o que mais importa: “A questão central é o tempo que se demora a aceder à plataforma [onde as provas foram descarregadas], a colocar o código de cada prova e a carregar o documento”, uma tarefa que se tornou mais complicada por, garante a mesma docente, não haver qualquer contacto com a plataforma de correção das provas até ao início dessa tarefa: “Nem nos foi mostrada a aplicação onde seriam carregadas as perguntas”, conta a professora.

Nessa mesma reunião, lembra ainda, os membros do IAVE e do JNE presentes “disseram que era exequível, porque já tinham testado este modelo com provas anteriores”.