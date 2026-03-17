A grande noite de Holly Hood: nos bastidores do concerto no Coliseu dos Recreios

“São várias vidas, tu não tens ideia/ Do que é lutar pa’ não estar na plateia (…) Por isso tu vês-me a bulir como os prós/ À espera de um dia ser dono de um Porsche/ Lá dentro a família tudo a dar deboche (…) Não quero uma taça, eu quero coliseus/ Larguei a preguiça que o resto é conversa/ Vim atrás da massa a chiar pneus”, ouvia-se em 2016 em Cartas da Justiça, uma das faixas do disco de estreia O Dread Que Matou Golias. Este sábado, 14 de março, Holly Hood concretizou o desejo que manifestara há uma década. Completou a trilogia com um capítulo final, Opressionismo, e celebrou os 10 anos de legado com um concerto no emblemático Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Não se tratou apenas, como acontece noutros casos, de um espetáculo de consagração. Foi a primeira atuação de Holly Hood em vários anos, a estreia ao vivo das novas músicas e uma performance inédita com banda. Acaba por representar um ponto de viragem após uma fase em que esteve menos ativo. Depois do Coliseu, prepara-se para levar este concerto para a estrada — várias datas serão anunciadas em breve.

Aos 38 anos, com uma carreira em nome próprio iniciada há uma década, Holly Hood é um dos nomes que melhor representam a transição entre a velha guarda do rap nacional e a geração dominante que apareceu em força nos últimos 15 anos. Começou por dar nas vistas como convidado nas mixtapes de Regula ou Xeg. Era um dos novatos que mais se destacavam na escrita, em particular na arte da punchline e do egotrip, e rapidamente foi apadrinhado por Regula. Era a grande referência do rap feito no eixo Catujal-Unhos-Apelação, zona periférica entre o urbano e o rural do concelho de Loures. Holly Hood passou a acompanhá-lo nos concertos como seu hypeman, encarregando-se dos back vocals.

Era membro do coletivo Show No Love — partilhado com Here’s Johnny, Short Size, Zuka, El Loko e Stone Jones. Escrevera as primeiras rimas aos 12 anos, influenciado pelo álbum Manda Chuva, de Boss AC. Pouco tempo depois conhecia Here’s Johnny, com quem partilhava as viagens de autocarro para a escola a ouvir os programas gravados de José Mariño na Antena 3, com as mais recentes novidades do rap internacional e português. A dupla gravou as primeiras experiências na aparelhagem que Johnny tinha em casa enquanto ambos amadureciam a sua arte. Johnny haveria de deixar as rimas e tornar-se um dos mais reconhecidos compositores e produtores portugueses, trabalhando com a nata do hip hop nacional; Holly Hood tornar-se-ia um dos rappers mais badalados do panorama e também um produtor prendado.