A marcelice com abacate, a francesinha viral e a "bela da cabidela" como meta da maratona. Como funcionam as máquinas de campanha no Porto

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Pedro Duarte dorme tão pouco que o comparam a Marcelo, não dispensa comer uma tosta de abacate, ovo e tomate cherry ao pequeno-almoço nem de fazer jogging ao pôr do sol. O candidato de PSD, CDS e IL ouviu os focus group, que o ajudaram a moldar o discurso sobre insegurança, e a sua campanha tem 32 grupos de WhatsApp (um deles chama-se “os culpados”). Manuel Pizarro tenta viralizar o vídeo onde ataca, sem dó nem piedade, o arroz como acompanhamento da francesinha. O candidato do PS desconfia das sondagens e rejeita hologramas, como Mélenchon ou figuras de cartão estilo Isaltino, apostando numa quase omnipresença nas ruas.
Miguel Corte-Real deixou o Observador assistir a uma reunião de preparação de campanha, na casa de uma apoiante do Chega em Ramalde, onde foi planeada a ação do Metroburro — em que colocou um burro a andar pelas ruas do Porto. Filipe Araújo também permitiu ao Observador assistir a uma reunião de preparação, em que uma notificação sobre a suspensão da segunda fase do Metrobus acabaria por se tornar dominante. Também tem uma parecença com Marcelo: bebe Fortimel todas as manhãs.
Diana Ferreira visitou a uma retrosaria que fechará em abril e aproveita para atirar à especulação imobiliária. Sérgio Aires tem uma campanha quase exclusiva a conversar com pessoas na rua. E, por fim, Hélder Sousa conta que já perdeu quatro quilos desde que começou a campanha e confessa que tem uma playlist controlada por um “Rui Moreira do Bem”. As músicas vão desde António Variações a Ariana Grande. O Observador acompanhou as principais campanhas durante duas semanas, onde pode ver o outro lado das caravanas.
Pedro Duarte. A sondagem que pôs “fogo debaixo do rabo”, a rotina saudável e a parecença com Marcelo
A equipa de Pedro Duarte, junta numa das suas longas reuniões de quinta-feira à noite, não tinha motivos para estar esfuziante. Afinal, o candidato tinha-se apresentado em abril, estávamos agora em julho e a primeira sondagem pública colocava Manuel Pizarro a batê-lo por três pontos. Pedro Duarte, que era preciso apresentar à cidade, não tinha descolado. Mas houve uma frase, lançada enquanto a reunião decorria, a que todo o núcleo duro se agarrou: “As sondagens só servem para duas coisas: afinar estratégias e desmoralizar equipas”. Uma sondagem fraca em julho seria, até ver, motivo precoce para preocupações de maior. E uma sondagem má, como resume fonte da campanha, é “ótima para meter fogo debaixo do rabo das pessoas” – ou, numa tradução mais leve, dar-lhes motivação extra para trabalharem mais.
A equipa estava consciente de um facto, ainda mais presente por o rival principal de Duarte ser um candidato repetente: a cidade ainda não conhecia o ex-ministro como convinha; seria preciso apresentá-lo, mesmo que os nervos se fossem instalando durante agosto, mês “lento” em que o trabalho consistiu sobretudo em fazer publicações nas redes sociais, reunir e ouvir, à porta fechada, associações e instituições de todo o tipo. Dentro de portas, Duarte recorria aos óculos e ao caderno preferido – digital, na prática um tablet – para ir recolhendo ideias, sem publicitar os encontros, sem fazer grandes números de campanha. Lá fora, o PS avançava, triunfante e explorando a dinâmica de vitória que se instalava, pelas ruas do Porto.
Mas em tempo pré-eleitoral nem tudo se faz de informação pública – e as próprias campanhas têm os seus dados e as sondagens que encomendam. No caso, a informação que começava a circular era que o PS teria recebido resultados desfavoráveis numa nova sondagem interna. Tinha de acelerar. Manuel Pizarro saía à rua para distribuir bolas de Berlim e Pedro Duarte começava a bater o terreno, com esperança de uma inversão da tendência inicial. Uma festa promovida pela candidatura no início de setembro, em que eram esperadas 800 pessoas e apareceram mais de mil, ajudou a que os ânimos começassem a mudar, acreditando que os ventos políticos faziam o mesmo. As mais recentes sondagens, que colocam os dois candidatos em empate técnico mas com Pedro Duarte a liderar (por uma ligeiríssima margem) ajudam ao estado anímico da equipa. Agora, a convicção é de que a campanha vai em crescendo. Crescendo até onde, não se sabe; com sondagens tão renhidas, não há quem arrisque apostar num resultado para domingo.
Mas existe uma clara satisfação com o aparente crescimento de Pedro Duarte, que se deverá a uma campanha dividida em três grandes fases: primeiro, foi tempo de apresentar o candidato e a sua persona política à cidade, humanizando-o, divulgando entrevistas que mostravam um “lado mais pessoal”, mensagens nas redes sociais em que fala diretamente para quem o está a ouvir (é o tipo de conteúdos que a equipa tem conseguido fazer viralizar, com 150 mil pessoas a verem um vídeo sobre as árvores abatidas no processo do Metrobus, por exemplo).
A segunda fase foi a de lançar as promessas políticas, os outdoors com o seu lema (“O Porto somos nós” ou, na mesma lógica de apresentação, “o novo presidente”) e na terceira passou-se à “campanha pura e dura” de rua. Nas redes, ferramenta em que a candidatura aposta forte (publica vários conteúdos por dia, ainda os debates decorriam e já os excertos das intervenções de Duarte estavam publicados), promove-se a personalidade do candidato, as promessas que constam do programa e a sua agenda diária. Os jornalistas só costumam receber o horário de uma ou duas ações de campanha por dia, porque é nessas que a equipa decidiu “concentrar a mensagem” e as declarações que Duarte quer fazer nesse dia; mas o candidato passa, na verdade, o tempo na rua.
As rotinas correspondem à de uma pessoa ativa e enérgica, mais ou menos a mesma imagem que quer passar sobre a sua candidatura “nova”. As refeições são saudáveis e regradas, mesmo que agora, com o sistema de ir almoçando em cada freguesia para maximizar o tempo de campanha, sejam mais difíceis de controlar; de manhã toma sempre o mesmo pequeno-almoço reforçado (tosta, abacate, ovo e tomate cherry); ao pôr do sol gosta sempre de ir correr. Ainda este domingo participou na corrida do IPO, mas não quis que a equipa aproveitasse e publicitasse esse momento. Já as horas de sono não são muitas: dorme tão pouco (às vezes já está a mandar mensagens à equipa pelas 6h da manhã) que se graceja que aprendeu com Marcelo Rebelo de Sousa, conhecido notívago, quando dirigiu a sua primeira campanha presidencial. Conta-se que durante essa campanha Marcelo ligava, dos hotéis onde ficava, para os outros quartos, durante a madrugada, e Duarte era o único que atendia – tal como o então candidato, já estava acordado e pronto a trabalhar.
De resto, diz quem trabalha com o candidato, Duarte passa o tempo “a ler”. A preparar-se. Da televisão só vê o telejornal, enquanto está a ler e a trabalhar ao computador (como dizia num vídeo publicado nas redes sociais, é preciso admitir, mesmo enquanto candidato, que não sabe tudo sobre a cidade e que está a descobrir coisas novas nesta campanha, a primeira enquanto protagonista). Nos conteúdos que lê não entram comentários nas redes sociais (usa, aliás, o “mínimo” possível o telefone – ainda numa ação de campanha, esta quinta-feira, pedia à assessora Sara Machado o telemóvel por momentos; nesses casos, não o leva consigo na mão para não atrapalhar os beijos e abraços que distribui na rua, normalmente recebidos por senhoras satisfeitas).
Na equipa assegura-se que o candidato é calmo, pacífico e é o primeiro a pedir que se relativizem artigos ou comentários negativos. E as decisões acabam por ser muitas vezes tomadas com base na sua “intuição política”, aproveitando o facto de já ter sido por várias vezes diretor das campanhas alheias (além da de Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu a campanha de Luís Filipe Menezes ao Porto em 2013 – corrida perdida para Rui Moreira).
Mas à intuição política junta-se outro fator essencial: os focus groups encomendados há meses pela campanha, que apontaram na direção de uma preocupação grande do eleitorado com segurança e com a qualidade de vida de quem já vive na cidade, assim como reservas em relação à imigração. O programa de Duarte foi construído muito à volta destes temas e a segurança tornou-se de tal forma a sua “prioridade das prioridades” que acabou, nos momentos mais tensos da campanha, a ser acusado de ter um discurso extremista ou de copiar o Chega nessas matérias para esvaziar o partido vizinho. Na campanha, frisa-se que a preocupação dos portuenses com estes assuntos é real e que, mesmo que pareça estranho ouvir Pedro Duarte dizer que não acredita nos dados oficiais sobre criminalidade, isso acontece porque a pequena criminalidade poucas vezes chega a ser reportada.
Quem conhece Duarte como “humanista” reconhece mesmo que o candidato teve “relutância” em abraçar, sobretudo, as críticas à imigração, tentando “discriminar” especificamente a ilegal – mas atingiu picos de agressividade no discurso quando falou, por exemplo, do perigo de uma “invasão ilegal” na cidade, que fonte da campanha justifica assim: “Essa polarização e criação de tabus impede que possamos abordar factos, e pragmaticamente temos de ser capazes de os discutir publicamente e de criar políticas públicas (…). A palavra invasão foi usada no sentido de enunciar um risco, porque pelo controlo processual não temos números para tratar decentemente o assunto”.
Na rua, Duarte é acompanhado pelos assessores de imprensa e comunicação, Pedro Miguel Oliveira e Sara Machado, e pelo diretor de operações, Kali, assim como por alguns elementos da direção de campanha, muitos dos quais já são seus amigos de infância ou parceiros dos tempos da JSD (onde cresceu politicamente, na secção oriental do Porto). No topo da hierarquia está o diretor de campanha, Francisco Ramos, vindo diretamente do moreirismo para a candidatura social democrata; e estava o antigo chefe de gabinete de Rui Moreira Vasco Ribeiro, até ter sido acusado de agredir o candidato Filipe Araújo e se ter demitido (falando de “empurrões de parte a parte”).
Outras peças-chave são candidatos à vereação como Catarina Araújo (também vereadora de Moreira), omnipresente nas ações de rua, Rodrigo Passos ou Gabriela Queirós, assim como elementos dos outros partidos presentes na rua e nas reuniões interpartidárias (Hugo Beirão Rodrigues é o número cinco da lista e o coordenador da IL no Porto, César Navio vai em nono e é presidente da concelhia do CDS).
Quando não estão juntos na rua, e com o tempo que cada vez mais escasseia para se dedicarem a longos encontros, há reuniões à distância e uma multiplicação de grupos no Whatsapp (32 no total — o grupo com os assessores chama-se “fuga de informação”, o que inclui os responsáveis pelas operações diárias intitula-se“os culpados”. Também existe o “coligação digital”, em que se coordenam com os gestores de redes dos partidos aliados). Mas o frenesim, presencial e digital, está prestes a terminar. No domingo se saberá se o esforço e as poucas horas de sono trouxeram um final feliz.
Manuel Pizarro. O “follow the leader”, o aproveitamento de uma francesinha com arroz e os 10 quilómetros diários
Faltam cinco dias para as eleições, três de campanha e a sala onde os brindes se arrumam está finalmente a ficar circulável. Na sede de campanha de Manuel Pizarro, em plena Rotunda da Boavista, há movimento à porta para uma das derradeiras reuniões. É preciso passar por um segurança para entrar. Os candidatos à câmara, às juntas de freguesias e a direção de campanha estão reunidos numa sala para afinar a estratégia para os últimos dias e há uma aura de confiança no ar. Não se atiram foguetes antes da festa, até porque as sondagens nem sequer são risonhas e têm errado nas mais distintas ocasiões, e é preciso manter o foco.
Os dias são passados nas ruas, entre arruadas ao som de trompetes e saxofones que puseram fim aos barulhentos bombos, e visitas a bairros, onde Pizarro “joga em casa”. Na Última Chamada do Dia, o socialista contabilizou que, em média, faz 10 quilómetros por dia. Em pleno Bairro do Lagarteiro, com o ritmo energético em que se apresenta nas ruas, vê-se rodeado de apoiantes e jovens com camisolas e bandeiras estampadas com o nome do candidato. A esmagadora maioria ainda nem vota, mas quer o campo de futebol arranjado. Os brindes multiplicam-se, vêm espalhados pelos sacos da comitiva e dão para todos os gostos: há t-shirts, cachecóis, leques, bandeiras, cartas, estojos para crianças, as habituais canetas, sacos e a “prenda de médico” — a caixa de medicamentos que é imagem de marca.
Tiago Barbosa Ribeiro controla as comitivas, encaminha o candidato, sinaliza para boas interações e ‘puxa-o’ quando é preciso seguir caminho. Seja em que ação for, Manuel Pizarro chega de carro, conduzido por um elemento da direção de campanha. E várias vezes muita de indumentária de ação para ação, dependendo no nível de formalidade, e, também por isso, o carro passa em casa durante o dia para tratar do assunto.
No Bairro do Lagarteiro, de camisa azul-bebé com gola curta e sapatilhas desportivas nos pés, não há mãos a medir. O socialista atira uma caneta para um senhor que vive no segundo andar de um prédio. O homem falha duas vezes a receção e agarra na derradeira tentativa. “À terceira é de vez”, conclui-se de imediato — numa referência óbvia ao número de vezes em que Pizarro já foi a votos. E como um sinal de presságio para que seja igual no domingo de eleições.
Na sede, na reunião eficaz de apenas 20 minutos, Tiago Barbosa Ribeiro, presidente da concelhia do PS no Porto, dá o pontapé de saída para dar conta de que uma das últimas ações de marketing já está nas ruas: os jornais estão a chegar a casa das pessoas no timing previsto. Há um pedido de mobilização extra na reta final e uma atenção especial para os brindes, já contados para cada ação, para que não faltem nem sobrem. Antes que esgotem, no fim da reunião, Pizarro escolhe alguns para recordação e mete o saco às costas.
É a palavra do cabeça de lista que todos querem ouvir. Desdobra-se em agradecimentos, mas tem uma mensagem mais importante. “Há uma campanha com sinal de vitória e uma com resignação”, começa por dizer, sentado no centro da sala, enquanto compara as ações de campanha do principal adversário, Pedro Duarte, com as da candidatura que encabeça. É preciso manter esse espírito e, principalmente, dar seguimento à postura que tem sido seguida até então: isto não é uma “guerrilha política”.
Manuel Pizarro quer um tom moderado, acredita que é mais valioso “não responder com a agressividade com que a campanha de Pedro Duarte tem falado” para a sua. E sublinha um ponto que considera fundamental: “A agressividade é própria de quem está mais aflito”, puxando da memória para concluir que, tempos houve, em que o PS já esteve “assim”. Agora que está mais confiante e seguro do trabalho que tem sido feito nas ruas, Pizarro quer evitar tropeções e prefere apostar na mesma narrativa: responder, sim, mas sem usar o trunfo da agressividade, desde logo porque dentro da campanha há quem considere que Pedro Duarte pode estar a perder com uma postura “mais musculada” e ninguém quer seguir esses passos.
Tiago Barbosa Ribeiro resume o sentimento. “Costuma dizer-se follow the leader e na campanha o líder somos nós. A candidatura adversária continua a fazer dos nossos temas a sua candidatura”, nota, crente de que isso só pode ser um sinal positivo. Entretanto, Pizarro chama Napoleão Bonaparte à mesa para lembrar que “nunca se interrompe um adversário quando ele estiver a cometer um erro”.
Com a tática dos próximos dias definida, Pizarro pede que ninguém entre numa espiral de euforia e recorda momentos negros da vida política recente do PS com base em sondagens. Lembra que, em 2021, Medina surgia em vantagem nos estudos e perdeu; e, no seu próprio caso, lembra que em 2017 chegou a estar um ponto à frente de Rui Moreira na última sondagem e ficou “uns 11 atrás”. Em boa verdade, foram quase 16 e o atual presidente da autarquia conquistou uma maioria absoluta. Por muito que haja a tal confiança na vitória, Pizarro quer gelo nos pulsos.
Estudam-se formas de criar uma boa dinâmica online. A presença no “Bom Partido”, de Guilherme Geirinhas, é para aproveitar ao máximo. Prepara-se uma publicação onde o humorista surge com um cachecol onde se lê “À Moda do Porto”, slogan de campanha, e tenta-se que o vídeo em que fica chocado com o pedido de uma francesinha com arroz seja cada vez mais viral. Pizarro não pode estar em todo o lado, o que o leva a ensaiar soluções: poderia replicar o modelo de Jean Luc Melanchon, que usou um holograma na campanha, ou o de Isaltino Morais, que colocou cartazes por toda a cidade, mas não passam de brincadeiras que não serão replicáveis. Já nem sequer há tempo. Pizarro vai mesmo continuar a tentar ser o mais omnipresente possível na reta final.
Reunião terminada, é hora de descontrair — ou, para quem não jantou, tratar do assunto. Costuma ser assim no final dos dias de campanha, que muitas vezes acabam com longuíssimas reuniões de direção de campanha na sede. As noites no Barril, nas Antas, ou Clube 21, no Foco, tornaram-se uma tradição, até para fechar temas de campanha, nem sempre com Pizarro, que não poucas vezes vai para casa mais cedo. Ainda assim, é notívago e mantém-se alerta. Deita-se tarde e acorda cedo. E está sempre disponível para responder a mensagens ou chamadas tardias. Mesmo que ande, como contou ao Observador, em média 10 quilómetros por dia. Talvez os cafés em cada paragem ajudem a manter o ritmo.
Miguel Corte-Real. Um burro, um corte de cabelo e uma sede improvisada
É mais um dia de campanha pelas ruas do Porto. Porta sim, porta não, há um eleitor para conquistar, um flyer para entregar ou um brinde para ajudar a votar. Miguel Corte-Real não tem uma comitiva grande em todas as ações de campanha — aumenta e é mais audível em algumas freguesias —, mas há fiéis empenhados que estão sempre presentes. O núcleo duro junta-se de manhã antes de arrancar mais um dia de campanha. Gonçalo Bettencourt é o motorista de serviço na carrinha preta de nove lugares que serve de transporte, armazém e, não poucas vezes, sala de reuniões. A meio de ações de campanha em que o calor aperta, chega mesmo a servir de loja de conveniência. “Quem que água, bolachas ou barritas?”, questiona o condutor que também trata da logísticas e é candidato.
Miguel Corte-Real está pronto para mais uma arruada. As bandeiras estão no ar e os brindes prontos para distribuir. Faz uma chamada, confirma umas mensagens e arranca. Desta vez, caminha pelas ruas de Cedofeita. Olha para dentro de uma barbearia para cumprimentar clientes e trabalhadores e lembra-se do que anda a queixar-se há dias quando o dono, Armando Correia, lhe diz que precisa de um corte de cabelo. Na verdade, como o próprio diz, dá muito lucro aos barbeiros — “Pago o mesmo e não tenho cabelo.”
“Vamos a isso!” Senta-se numa cadeira e a lâmina trata do resto. Deixa marcação feita para Pedro Duarte — já que o acusa de estar constantemente a “copiar” a campanha do Chega e sugere que fará o mesmo número — e ouve que Rui Rio passou por ali quando venceu a autarquia. “E aquele senhor estava ali sentado”, atira, apontando para um dos clientes que estava a ler o jornal num dos cantos da barbearia. Não é de muitas palavras e nem sequer comenta.
Cabelo tratado, a arruada segue para novos destinos. É assim todos os dias, com as concelhias e candidatos a juntas responsáveis pela mobilização e direção de Corte-Real. Não aparenta sentir-se mega confortável nas ruas, às vezes precisa de um empurrão de alguém da comitiva para entrar num determinado sítio, mas ao fim de uns minutos ambienta-se. Fala com as pessoas, apresenta-se como “Miguel”, sem mais — sendo esta uma estratégia de campanha replicada em cartazes, flyers e até no jornal de campanha — o “Jornal do Miguel”. Nem sequer precisa de referir o Chega, já que a comitiva faz esse trabalho.
Sente-se à vontade com microfones à frente e a gravar vídeos para as redes socais — uma paixão recente que cria êxtase na comitiva, principalmente por estar a conseguir bons números no Instagram e TikTok, ou não fosse Corte-Real uma recente aquisição do Chega, que ao longo dos últimos anos tem feito desta a sua principal arma política. Os vídeos são gravados por Nuno Santos, diretor de comunicação, que, quase por instinto, está constantemente de telemóvel pronto para apanhar cada pormenor do candidato. E na comitiva segue também um fotógrafo para alimentar as redes sociais.
No final do dia, parte da direção de campanha reúne-se na casa de uma candidata à Assembleia de Freguesia de Ramalde que, por estes dias, está transformada numa sede de campanha improvisada. Duas mesas de plástico, cadeiras desparceiradas, um móvel com plantas e um sofá. Miguel Corte-Real senta-se em cima do parapeito da janela, já sem blazer, com um ar descontraído. Estica as pernas. Procura saber a agenda para os dias seguintes, num deles vai contar com a presença de André Ventura num almoço fechado à comunicação social e apenas com candidatos e elementos das estruturas locais.
Mas a ação mais surpreendente da campanha do Chega começa a ser alinhavada: um burro a andar na faixa do Metrobus — um dos temas que causa mais discordância entre os candidatos ao Porto. Há três burros disponíveis, um em Paredes e dois em Cinfães, mas falta o transporte. E demora até conseguir ser colocado em prática. É a prioridade para os próximos dias, já que, numa entrevista, Corte-Real usou o termo “Metroburro” e o termo agradou à equipa de campanha. A ideia inicial até era colocar uma pala de cada lado, uma do PS, outra do PSD — para colar bem com a narrativa que o Chega tem construído no Porto, de que todos lutam para serem o rosto da “continuidade” — mas acaba por surgir apenas com cartazes onde se lê “Metroburro.
De resto, é preciso abordar mais um tema no âmbito do combate ao consumo e tráfico de droga para marcar os últimos dias: a sala de chuto no Bairro da Pasteleira. O timing, comentam, é melhor ser no último dia “senão o Pedro Duarte vai lá a correr à tarde”. Joana Corrêa de Barros, que segue na lista de Miguel Corte-Real, é médica e chamada à discussão. Atiram-se slogans para cima da mesa, um deles “dar um chuto à sala de chuto”. Causa risos, mas a candidata alerta que “não dá para ser populista neste tema”, alertando que “o slogan era bom”, contudo poderiam perder as pessoas mais moderadas para quem o Chega tem tentado falar. Explica o lado teórico do problema e entende que é preciso uma solução com pés e cabeça. Os restantes intervenientes vão referindo que o Porto tentou ser “moderninho” e que isso prejudicou a vida de quem ali vive. “Foi um experimentalismo, mas não se faz à custa das pessoas que moram ali”, conclui Corte-Real, crente de que a campanha pode pegar no tema por aí, sem grandes malabarismos.
Pelo caminho ficam também outras ideias que foram surgindo nos últimos dias, uma delas depois de Miguel Corte-Real ter dito que sentia que Pedro Duarte andava sempre atrás de si (enquanto olhava para o espaço atrás das costas): “Podíamos dizer que o Pedro gostava de ser o Miguel, mas ele é mesmo Miguel, estraga o spin”, comenta Nuno Santos. A estratégia vai passando muito mais por um ataque a Pedro Duarte do que a Manuel Pizarro, já que o cabeça de lista da coligação PSD/IL/CDS endureceu o discurso e, por muito que Corte-Real tenha um “estilo” aparentemente mais moderado, o Chega não quer perder esse eleitorado e procura continuar a alimentar a ideia de que a campanha do adversário foi construída com base em focus groups e sem as crenças do candidato.
Dias depois da reunião, a principal ideia da campanha acaba mesmo por ver a luz do dia. E o burro a luz e os barulhos da cidade, em pleno no Metrobus. Está cumprido mais um objetivo. Miguel Corte-Real fala do burro, controla (com esforço) o animal, caminham lado a lado bem no centro da faixa e fica, para a eternidade, com uma das imagens da campanha. Seja qual for o resultado, o burro no Metrobus ninguém lhe tira. No fim de mais um dia, regressa a casa e continua a recusar a ideia de cansaço, mesmo tendo sido pai antes do arranque da campanha.
Filipe Araújo. Uma “campanha alegre”, o Fortimel matinal e o carismático Félix
Aproxima-se o fim do dia e o núcleo duro da candidatura de Filipe Araújo está reunido na sua sede, no centro do Porto, para preparar uma ação – ou missão, ou peregrinação – em que vão percorrer boa parte do Porto a pé, fazendo dezasseis quilómetros de caminho. Por núcleo duro entenda-se o candidato; a assessora, Joana Branco; o diretor de campanha, Daniel Freitas e o diretor operacional, Tomás Alves; mas também a mulher de Filipe Araújo, Teresa, presença constante e entusiática na campanha, assim como o carismático cão da família, Félix, adotado nos tempos da pandemia. No entanto, a ação que é preciso planear passa para segundo plano quando Joana vê a notificação e solta uma exclamação: a segunda fase da polémica obra do Metrobus foi mesmo suspensa.
O Observador tinha apanhado boleia de Araújo, Joana e Félix (deitado calmamente, indiferente ao frenesim da campanha, sobre os pés do dono) na carrinha da equipa, na sexta-feira passada, com o objetivo de assistir à reunião de preparação desta quase-meia-maratona do Porto. Mas o encontro acaba por ser tomado pela notícia sobre um dos temas que aquecem a corrida eleitoral. Enquanto Teresa entrega mirtilos lavados à equipa para que se vão alimentando, a assessora, o diretor de campanha e Filipe Araújo conferenciam, de olhos fixos num computador. A reação à notícia terá de lembrar que o Metrobus e o seu pára-arranca está a ser usado como “joguete político”, nota o candidato. Pensa rápido. “Mantemos o mesmo discurso e exigimos que ponham os autocarros a andar”.
Não tarda em chegar o telefonema do primeiro jornalista a pedir uma reação a Araújo; o candidato pega no telemóvel e começa a fazer declarações na linha planeada: por um lado, assumir que a Metro respeitou o pedido da Assembleia Municipal do Porto para que se faça uma consulta pública sobre esta fase; por outro, dizer que não percebe como é que os autocarros, que já estão no Porto, não estão a funcionar – “o ministro das infraestruturas paradas tem de os pôr a andar”, ataca. A ironia remata o discurso: Araújo tem a certeza de que no dia 13 de outubro, após as eleições, tudo será um “mar de rosas” no que toca ao Metrobus, uma vez que está convencido de que o assunto tem sido usado como arma política pelas candidaturas – e que entretanto tomou posse a nova administração da Metro, liderada pelo apoiante de Pedro Duarte Emídio Gomes, com quem o social democrata (muito crítico do projeto) já disse que terá facilidade em conversar. Daniel Freitas consulta as redes sociais e ri-se: “Já têm [a candidatura de Pedro Duarte] um vídeo nas redes sociais, feito e editado, a dizer que conseguiram parar as obras…”.
Dada a resposta, o grupo volta a virar as atenções para o percurso do dia seguinte, sábado, e Araújo pergunta pela inclinação do caminho que vão fazer (a parte inicial vai ser uma subida). É preciso uma “dose de loucura” para preparar esta ação, que foi ideia de Joana, sublinha. E ao Observador recorda outras “loucuras” que o grupo de independentes já fez nesta sede, como os dias em que tiveram de responder aos “energúmenos” que tentaram impugnar as suas listas e montaram ali mesas de campismo, com pizzas, frutos secos e papelada por cima, para darem resposta ao processo e poderem prosseguir com a candidatura (a candidatura também apresentou pedidos de impugnação de outras listas de independentes, mas porque estas não cumpriam requisitos técnicos, justifica).
Já na carrinha Araújo ia explicando as especificidades de liderar uma candidatura independente. O lado positivo é fácil de observar: o grupo que o acompanha, em modo “campanha alegre”, como descreve, mais parece uma espécie de grupo de amigos que anda sempre junto; os almoços, feitos em restaurantes e adegas típicas, alargam-se porque há sempre espaço para mais um; o diretor de campanha anda de altifalante na mão a animar as tropas, que vão cantando o hino da candidatura (muitas vezes Teresa é a líder do coro improvisado); em resumo, longe dos aparelhos partidários e do “arregimentamento” mais artificial de apoiantes, divertem-se. Até a sede foi encontrada depois de o diretor de campanha ter visto que um amigo estava a alugar a antiga loja da avó.
Mas com essa estrutura orgânica, quase familiar, também vêm as dificuldades. Tudo é feito com “pessoas que querem ajudar”; o financiamento, ao contrário do dos partidos, paga IVA, pelo que é preciso “arranjar mais 23%” de fundos; não há estruturas nacionais que ajudem; e, queixa-se Araújo, “tudo é feito para que a candidatura não chegue ao final”. Logo de início, foi preciso ir para o terreno arranjar assinaturas, mas só pôde fazer isso com as listas completas. “Era mês de férias, mas recolhemos 15 mil assinaturas entre 15 de julho e 15 de agosto. Imaginem o esforço”.
“Os partidos nunca tiveram intenção de ter movimentos independentes a concorrer. Há decisões inacreditáveis para nos dificultar a vida”, aponta, criticando a “tentativa de bipolarização da campanha” que se vai “pagar caro”. Nessa crítica entra também a menor presença em debates e a menor quantidade de convites para entrevistas. Ainda assim, sente que quando começou a ser convidado para debates a situação se “inverteu”: “Há uma diferença clara entre o tempo em que não estava nos debates e agora que estou, na rua sinto isso, dizem-me que gostaram de me ouvir”.
Mas de volta à missão de sábado: a equipa está agora de olhos postos no telemóvel de Joana, comentando o percurso, classificando a VCI como “a ferida aberta na cidade”, escolhendo os locais onde vão querer parar porque vão “precisar de um cafezinho”. “Não podes estar vinte minutos a falar com cada pessoa”, avisam Araújo, entre risos. “Ok, vou tentar conter-me”. O hábito do candidato de parar e falar com cada potencial eleitor é tal que o diretor de campanha faz a piada ao altifalante: “Filipe, o candidato que debate até com quem concorda com ele!”.
Teresa entra na sala com uma sugestão sustentável: aproveitar as imagens de Araújo que foram usadas nas pranchetas de recolha de assinaturas para colocar, tipo posters, em carros, durante a caminhada. Ideia aceite. Araújo fica satisfeito por perceber que o percurso incluirá uma passagem pela praça da República, que trabalhou para reabilitar e abre ao público nesse mesmo dia. Só falta testar o som da coluna e do altifalante que os vai acompanhar, coisa que vão fazendo, repetindo piadas e cantarolando, os decibéis mais altos do que seria desejável. Combinam que Araújo dará uma “palavrinha” aos apoiantes que se juntarem a ele nesta empreitada. O objetivo final entusiasma-o: depois do esforço físico, a recompensa será uma cabidela para repor forças.
Normalmente, o esquema para ter forças é outro: o candidato costuma acordar pelas 7h, ler algumas notícias e pôr o trabalho que ainda tem enquanto vice-presidente da câmara em dia; e de manhã toma Fortimel – a bebida que Marcelo Rebelo de Sousa celebrizou –, aconselhado pela mulher, que é farmacêutica. Para o almoço, frisa, gosta é de comer em “sítios tradicionais”, em associações de moradores, por exemplo. De noite tenta ver os filhos, embora em campanha seja difícil.
No caminho para casa, agora acompanhado por Teresa, pelo inevitável Félix e de novo pelo Observador, Araújo vai contando que gosta de passear pelo Porto, de visitar os parques – sobretudo os que conseguiram reabilitar –, de falar com as pessoas (“o principal desafio de amanhã será calar-se quando começar a falar com alguém”, graceja Teresa). O plano de falar com o máximo de pessoas possível concretiza-se nesse sábado, com o passeio a ser boicotado apenas na parte final pela chuva. Atrás vão dezenas de apoiantes a cantar o hino da candidatura; ao almoço, como é costume, juntam-se mais. “Acho que nunca ninguém fez isto”, exclama Araújo, satisfeito. Resta saber se é o tipo de iniciativa que lhe dará a notoriedade de que ainda precisa e que ainda espera conquistar, no caminho até às urnas.
Diana Ferreira. Uma campanha com “azáfama” e a retrosaria que vai fechar e que recorda
Diana Ferreira tem apostado em várias ações de “campanha de proximidade” num ritmo bastante intenso e com bastante “azáfama”. A candidata comunista começa os dias bastante cedo e aproveita todos os poucos momentos que tem disponíveis fora da campanha para estar com a filha de três anos.
“Além de um conjunto de preparação para as ações do dia seguinte, há também depois um conjunto de outras responsabilidades familiares que nesta fase acabam por ficar para horas mais tardias”, descreve a candidata comunista.
Durante a campanha, para entender quais são os “problemas concretos” da população do Porto, Diana Ferreira tem passado por várias freguesias. Um episódio que a candidata comunista recorda e que a marcou ocorreu na terça-feira, dia 7, quando visitou uma retrosaria em Aldoar. “Havia uma comerciante com que falei que tem uma retrosaria. Dizia-nos que em abril do próximo ano vai ter de sair dali. A senhoria vai vender o espaço e ela vai ter de sair daquele espaço que ocupa desde o início dos anos 70.”
Lamentando a especulação imobiliária no Porto, Diana Ferreira diz ser essencial “conhecer estes problemas” para entender que “propostas” é que a CDU tem “para resolver”. “Há momentos que são mais corridos, mas é gratificante poder fazer este contacto de proximidade com os problemas das populações, dos comerciantes e dos trabalhadores da cidade.”
Sérgio Aires. Acorda às 7, fala logo com a equipa e vê muitos “zangados” na rua
A rotina de Sérgio Aires é bastante organizada durante a campanha eleitoral. Acorda por volta das 07h00, começa logo a contactar com a equipa, determina detalhes e segue para a rua. “Falamos com muita gente e tentamos passar a nossa mensagem à população.”
Deste contacto com a população em todas as freguesias do Porto, Sérgio Aires tem tido uma impressão que o deixa “preocupado”. “O que mais está a marcar muito é que, conversando com as pessoas, existem muitos zangados com os políticos e com a política em geral, independentemente até dos partidos. Há também a ideia de que não querem saber, de que não vão votar, de que não lhes interessa. Dizem-me: ‘Até acho que tem muita razão, mas não vai conseguir fazer nada, porque eles não deixam’. Esse discurso é muito comum.”
O candidato do Bloco de Esquerda conta também que já partilhou esta impressão com outros candidatos — que também lhe confirmaram que há mais “obstáculos” e uma sensação de descrédito da política muito mais vincada do que no passado.
Recordando outras “campanhas” — incluindo a de 2021, em que acabou eleito vereador —, Sérgio Aires sente que já havia “este sentimento” de revolta, mas “agravou-se” recentemente. “As pessoas ainda estão mais aborrecidas, mais cansadas, muito revoltadas. A questão da Palestina… As pessoas estão revoltadíssimas com aquilo o que está a acontecer”, garante o bloquista.
Hélder Sousa. O jejum intermitente, a dieta involuntária e o “Rui Moreira do bem”
Foram duas semanas de campanha, mas o trabalho começou ainda antes. Desde que começou a sair às ruas da Invicta, Hélder Sousa já emagreceu cerca de 4 kg. A perda de peso acabou por ser bem-vinda pelo candidato do Livre à autarquia do Porto, mas é fruto de um esforço intenso que advém deste novo desafio político.
Juntou-se ao partido em 2022 e, dois anos depois, já integrava as listas para as legislativas. Não foi eleito, uma vez que era o nono candidato do Livre no círculo eleitoral do Porto. E, apesar de o grande objetivo ter sido a chega à Assembleia da República, o papel de Hélder Sousa transcendia as suas ambições políticas. “Assumi muito a função de coordenador no terreno”, conta ao Observador, remetendo para a sua experiência profissional enquanto produtor e programador cultural.
Agora, essa “obsessão pela organização e pelo controlo” de todas as situações em torno da campanha eleitoral recaem num outro elemento da equipa, porque Hélder Sousa é o cabeça de lista — e esta adaptação tem sido “um processo difícil”. Os dias começam cedo, acabam tarde, envolvem muitos quilómetros e uma grande logística. “Normalmente terminamos o dia assim em algum sítio onde montamos uma espécie de tenda e fazemos um pequeno comício”, explica.
De um lado para o outro do concelho, os membros que integram a candidatura à autarquia andam — principalmente — de transportes públicos ou bicicleta. “Quando é possível vamos a pé, mas normalmente andamos até algum lado e seguimos de transportes públicos”, conta ao Hélder Sousa ao Observador. É só quando têm de se deslocar para uma das extremidades da cidade, onde o acesso é mais limitado, que seguem nos próprios carros, mas refere que estes dias são mais raros. “Andamos entre 10 a 15km por dia, em média”, revela o candidato após consultar os dados no telemóvel.
Não é só na questão logística — e o facto de não ser Hélder Sousa a controlar minuciosamente todos os detalhes pela primeira vez — que esta campanha está a ser desafiante. Sendo um auto-proclamado “sensível” no que toca à alimentação, se não tiver preparado algo para comer durante o dia, conta que muitas vezes passa o almoço à frente. Depois, janta “à hora europeia” para compensar as calorias perdidas depois de um longo dia de campanha.
Às vezes, organizam churrascos e convívios no jardim da sede do partido no Porto — e aí não há problemas com a comida. “Costumamos ter música e as pessoas levam fermentados para beberem, se quiserem”, afirma Hélder Sousa, relatando experiências prévias de noites eleitorais na cidade. O responsável pela playlist é o “Rui Moreira do bem”. Para além de ser o designer da campanha, é também homónimo do autarca cessante, o que não deixa de ser curioso — e que justifica o trocadilho com a alcunha que ficou cunhada nos círculos do partido.
A playlist do Spotify partilhada com o Observador vai desde os clássicos portugueses como a “Canção de engate”, de António Variações — que já se tornou um hino do partido — a hits mais contemporâneos como “Dangerous Woman” de Ariana Grande, o que representa bem o eleitorado atual do Livre.