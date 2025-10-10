A marcelice com abacate, a francesinha viral e a "bela da cabidela" como meta da maratona. Como funcionam as máquinas de campanha no Porto

Pedro Duarte dorme tão pouco que o comparam a Marcelo, não dispensa comer uma tosta de abacate, ovo e tomate cherry ao pequeno-almoço nem de fazer jogging ao pôr do sol. O candidato de PSD, CDS e IL ouviu os focus group, que o ajudaram a moldar o discurso sobre insegurança, e a sua campanha tem 32 grupos de WhatsApp (um deles chama-se “os culpados”). Manuel Pizarro tenta viralizar o vídeo onde ataca, sem dó nem piedade, o arroz como acompanhamento da francesinha. O candidato do PS desconfia das sondagens e rejeita hologramas, como Mélenchon ou figuras de cartão estilo Isaltino, apostando numa quase omnipresença nas ruas.

Miguel Corte-Real deixou o Observador assistir a uma reunião de preparação de campanha, na casa de uma apoiante do Chega em Ramalde, onde foi planeada a ação do Metroburro — em que colocou um burro a andar pelas ruas do Porto. Filipe Araújo também permitiu ao Observador assistir a uma reunião de preparação, em que uma notificação sobre a suspensão da segunda fase do Metrobus acabaria por se tornar dominante. Também tem uma parecença com Marcelo: bebe Fortimel todas as manhãs.

Diana Ferreira visitou a uma retrosaria que fechará em abril e aproveita para atirar à especulação imobiliária. Sérgio Aires tem uma campanha quase exclusiva a conversar com pessoas na rua. E, por fim, Hélder Sousa conta que já perdeu quatro quilos desde que começou a campanha e confessa que tem uma playlist controlada por um “Rui Moreira do Bem”. As músicas vão desde António Variações a Ariana Grande. O Observador acompanhou as principais campanhas durante duas semanas, onde pode ver o outro lado das caravanas.

Pedro Duarte. A sondagem que pôs “fogo debaixo do rabo”, a rotina saudável e a parecença com Marcelo

A equipa de Pedro Duarte, junta numa das suas longas reuniões de quinta-feira à noite, não tinha motivos para estar esfuziante. Afinal, o candidato tinha-se apresentado em abril, estávamos agora em julho e a primeira sondagem pública colocava Manuel Pizarro a batê-lo por três pontos. Pedro Duarte, que era preciso apresentar à cidade, não tinha descolado. Mas houve uma frase, lançada enquanto a reunião decorria, a que todo o núcleo duro se agarrou: “As sondagens só servem para duas coisas: afinar estratégias e desmoralizar equipas”. Uma sondagem fraca em julho seria, até ver, motivo precoce para preocupações de maior. E uma sondagem má, como resume fonte da campanha, é “ótima para meter fogo debaixo do rabo das pessoas” – ou, numa tradução mais leve, dar-lhes motivação extra para trabalharem mais.

A equipa estava consciente de um facto, ainda mais presente por o rival principal de Duarte ser um candidato repetente: a cidade ainda não conhecia o ex-ministro como convinha; seria preciso apresentá-lo, mesmo que os nervos se fossem instalando durante agosto, mês “lento” em que o trabalho consistiu sobretudo em fazer publicações nas redes sociais, reunir e ouvir, à porta fechada, associações e instituições de todo o tipo. Dentro de portas, Duarte recorria aos óculos e ao caderno preferido – digital, na prática um tablet – para ir recolhendo ideias, sem publicitar os encontros, sem fazer grandes números de campanha. Lá fora, o PS avançava, triunfante e explorando a dinâmica de vitória que se instalava, pelas ruas do Porto.

Mas em tempo pré-eleitoral nem tudo se faz de informação pública – e as próprias campanhas têm os seus dados e as sondagens que encomendam. No caso, a informação que começava a circular era que o PS teria recebido resultados desfavoráveis numa nova sondagem interna. Tinha de acelerar. Manuel Pizarro saía à rua para distribuir bolas de Berlim e Pedro Duarte começava a bater o terreno, com esperança de uma inversão da tendência inicial. Uma festa promovida pela candidatura no início de setembro, em que eram esperadas 800 pessoas e apareceram mais de mil, ajudou a que os ânimos começassem a mudar, acreditando que os ventos políticos faziam o mesmo. As mais recentes sondagens, que colocam os dois candidatos em empate técnico mas com Pedro Duarte a liderar (por uma ligeiríssima margem) ajudam ao estado anímico da equipa. Agora, a convicção é de que a campanha vai em crescendo. Crescendo até onde, não se sabe; com sondagens tão renhidas, não há quem arrisque apostar num resultado para domingo.

Mas existe uma clara satisfação com o aparente crescimento de Pedro Duarte, que se deverá a uma campanha dividida em três grandes fases: primeiro, foi tempo de apresentar o candidato e a sua persona política à cidade, humanizando-o, divulgando entrevistas que mostravam um “lado mais pessoal”, mensagens nas redes sociais em que fala diretamente para quem o está a ouvir (é o tipo de conteúdos que a equipa tem conseguido fazer viralizar, com 150 mil pessoas a verem um vídeo sobre as árvores abatidas no processo do Metrobus, por exemplo).

A segunda fase foi a de lançar as promessas políticas, os outdoors com o seu lema (“O Porto somos nós” ou, na mesma lógica de apresentação, “o novo presidente”) e na terceira passou-se à “campanha pura e dura” de rua. Nas redes, ferramenta em que a candidatura aposta forte (publica vários conteúdos por dia, ainda os debates decorriam e já os excertos das intervenções de Duarte estavam publicados), promove-se a personalidade do candidato, as promessas que constam do programa e a sua agenda diária. Os jornalistas só costumam receber o horário de uma ou duas ações de campanha por dia, porque é nessas que a equipa decidiu “concentrar a mensagem” e as declarações que Duarte quer fazer nesse dia; mas o candidato passa, na verdade, o tempo na rua.

As rotinas correspondem à de uma pessoa ativa e enérgica, mais ou menos a mesma imagem que quer passar sobre a sua candidatura “nova”. As refeições são saudáveis e regradas, mesmo que agora, com o sistema de ir almoçando em cada freguesia para maximizar o tempo de campanha, sejam mais difíceis de controlar; de manhã toma sempre o mesmo pequeno-almoço reforçado (tosta, abacate, ovo e tomate cherry); ao pôr do sol gosta sempre de ir correr. Ainda este domingo participou na corrida do IPO, mas não quis que a equipa aproveitasse e publicitasse esse momento. Já as horas de sono não são muitas: dorme tão pouco (às vezes já está a mandar mensagens à equipa pelas 6h da manhã) que se graceja que aprendeu com Marcelo Rebelo de Sousa, conhecido notívago, quando dirigiu a sua primeira campanha presidencial. Conta-se que durante essa campanha Marcelo ligava, dos hotéis onde ficava, para os outros quartos, durante a madrugada, e Duarte era o único que atendia – tal como o então candidato, já estava acordado e pronto a trabalhar.

De resto, diz quem trabalha com o candidato, Duarte passa o tempo “a ler”. A preparar-se. Da televisão só vê o telejornal, enquanto está a ler e a trabalhar ao computador (como dizia num vídeo publicado nas redes sociais, é preciso admitir, mesmo enquanto candidato, que não sabe tudo sobre a cidade e que está a descobrir coisas novas nesta campanha, a primeira enquanto protagonista). Nos conteúdos que lê não entram comentários nas redes sociais (usa, aliás, o “mínimo” possível o telefone – ainda numa ação de campanha, esta quinta-feira, pedia à assessora Sara Machado o telemóvel por momentos; nesses casos, não o leva consigo na mão para não atrapalhar os beijos e abraços que distribui na rua, normalmente recebidos por senhoras satisfeitas).