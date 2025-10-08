A campanha do "Miguel". Chega aposta em estilo mais moderado para convencer o Porto

A postura de Pedro Duarte tem feito de Miguel Corte-Real um moderado. A tese é comentada em várias campanhas no Porto e o endurecimento do discurso sobre segurança tem-na alimentado. O candidato do Chega à Câmara Municipal do Porto garante que é “estilo”, mas o núcleo duro não esqueceu que estão no Porto alguns dos resultados eleitorais mais baixos do Chega, o peso do futebol e apostou na personificação da campanha: “Miguel”, sem mais.

Na campanha comenta-se que “o discurso radical esperado do Chega está no Pedro Duarte” e que, por isso, Miguel Corte-Real apenas tem precisado de seguir a linha traçada desde o início: a moderação faz parte do “estilo” do candidato, nem sempre alinha no discurso “mais radical” do Chega (pelo menos na forma) e não é por isso que “não deixa de dizer as coisas com convicção”.

Ao longo dos últimos meses, Corte-Real foi-se debruçando sobre o tema da segurança no Porto, faz ações de campanha que enaltecem os problemas do tráfico e consumo de droga, chama a atenção para falta de polícia e quer câmaras de videovigilância à entrada dos bairros sociais. Contudo, o tal estilo tem-lhe valido a imagem de que é menos radical do que o adversário — quando o espaço no político costuma estar invertido.

Miguel Corte-Real acusa Pedro Duarte de estar a fazer campanha apenas com uma “visão tática” e de ter estado ausente durante quatro anos. “Andei na rua quatro anos e percebi que existiam muitos problemas de segurança e não precisei de focus groups”, salienta, frisando que o seu intuito é “resolver os problemas” das pessoas, sem a necessidade de usar a linguagem “exagerada” do candidato da coligação que integra PSD/IL/CDS. “Aquilo é tudo uma encenação e quando fazemos uma encenação num filme, temos que andar a fingir que estamos a romper redes para ir ver seringas no chão. A cidade tem muitos problemas de segurança. Não precisamos de criar caricaturas”, acrescenta, acusando Pedro Duarte de estar numa tentativa de “mostrar-se uma espécie de exterminador implacável” — numa referência à expressão usada pelo adversário.

No Chega, considera-se que este tipo de linguagem e de campanha focada no exagero é uma “infantilização do eleitorado” e que a insistência na ideia de “discurso mais musculado”, até com declarações gráficas, pode prejudicar o Pedro Duarte. Pelo que, conclui-se na equipa de campanha: “Ao acharmos que eles estão a perder com isto, é bom para o Chega.”

Os mais próximos de Corte-Real não se mostram preocupados que Pedro Duarte esteja a tentar ocupar esse espaço, até porque se fazem contas, desde logo ao ponto de partida do Chega. Miguel Corte-Real é candidato num dos sítios em que o partido liderado por Ventura tem tido mais dificuldade de implantação: nas legislativas de 2024, o Chega teve no Porto teve o pior resultado do país — o único abaixo dos 10%; em 2025 conseguiu subir e alcançar os 14,14%, mas mesmo assim longe dos mais de 20% conseguidos no círculo eleitoral do Porto.

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Perante a consciência deste cenário — de que o eleitorado do Porto nem alinha muito no estilo mais radical do Chega —, o núcleo duro de Corte-Real procurou dar uso à imagem mais moderada do candidato e adaptar o tal “estilo” à crença de que ter uma postura mais sóbria no Porto pode funcionar, ao contrário do que acontece em candidaturas do Chega noutras partes do país.