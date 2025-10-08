A campanha do "Miguel". Chega aposta em estilo mais moderado para convencer o Porto

A postura de Pedro Duarte tem feito de Miguel Corte-Real um moderado. A tese é comentada em várias campanhas no Porto e o endurecimento do discurso sobre segurança tem-na alimentado. O candidato do Chega à Câmara Municipal do Porto garante que é “estilo”, mas o núcleo duro não esqueceu que estão no Porto alguns dos resultados eleitorais mais baixos do Chega, o peso do futebol e apostou na personificação da campanha: “Miguel”, sem mais.
Na campanha comenta-se que “o discurso radical esperado do Chega está no Pedro Duarte” e que, por isso, Miguel Corte-Real apenas tem precisado de seguir a linha traçada desde o início: a moderação faz parte do “estilo” do candidato, nem sempre alinha no discurso “mais radical” do Chega (pelo menos na forma) e não é por isso que “não deixa de dizer as coisas com convicção”.
Ao longo dos últimos meses, Corte-Real foi-se debruçando sobre o tema da segurança no Porto, faz ações de campanha que enaltecem os problemas do tráfico e consumo de droga, chama a atenção para falta de polícia e quer câmaras de videovigilância à entrada dos bairros sociais. Contudo, o tal estilo tem-lhe valido a imagem de que é menos radical do que o adversário — quando o espaço no político costuma estar invertido.
Miguel Corte-Real acusa Pedro Duarte de estar a fazer campanha apenas com uma “visão tática” e de ter estado ausente durante quatro anos. “Andei na rua quatro anos e percebi que existiam muitos problemas de segurança e não precisei de focus groups”, salienta, frisando que o seu intuito é “resolver os problemas” das pessoas, sem a necessidade de usar a linguagem “exagerada” do candidato da coligação que integra PSD/IL/CDS. “Aquilo é tudo uma encenação e quando fazemos uma encenação num filme, temos que andar a fingir que estamos a romper redes para ir ver seringas no chão. A cidade tem muitos problemas de segurança. Não precisamos de criar caricaturas”, acrescenta, acusando Pedro Duarte de estar numa tentativa de “mostrar-se uma espécie de exterminador implacável” — numa referência à expressão usada pelo adversário.
As “seringas no chão” e a “invasão ilegal”. Pedro Duarte endurece discurso sobre segurança e aponta à imigração
No Chega, considera-se que este tipo de linguagem e de campanha focada no exagero é uma “infantilização do eleitorado” e que a insistência na ideia de “discurso mais musculado”, até com declarações gráficas, pode prejudicar o Pedro Duarte. Pelo que, conclui-se na equipa de campanha: “Ao acharmos que eles estão a perder com isto, é bom para o Chega.”
Os mais próximos de Corte-Real não se mostram preocupados que Pedro Duarte esteja a tentar ocupar esse espaço, até porque se fazem contas, desde logo ao ponto de partida do Chega. Miguel Corte-Real é candidato num dos sítios em que o partido liderado por Ventura tem tido mais dificuldade de implantação: nas legislativas de 2024, o Chega teve no Porto teve o pior resultado do país — o único abaixo dos 10%; em 2025 conseguiu subir e alcançar os 14,14%, mas mesmo assim longe dos mais de 20% conseguidos no círculo eleitoral do Porto.
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Perante a consciência deste cenário — de que o eleitorado do Porto nem alinha muito no estilo mais radical do Chega —, o núcleo duro de Corte-Real procurou dar uso à imagem mais moderada do candidato e adaptar o tal “estilo” à crença de que ter uma postura mais sóbria no Porto pode funcionar, ao contrário do que acontece em candidaturas do Chega noutras partes do país.
Por outro lado, considera-se até que a questão do futebol “não é uma fantasia”, tendo em conta que André Ventura ficou conhecido pelo comentário desportivo associado ao Benfica e que o Futebol Clube do Porto é a grande marca da cidade. Há quatro anos, o ideólogo e dirigente do Chega Diogo Pacheco Amorim chamou-lhe o “pecado original”. E a verdade é que, nos últimos anos, André Ventura tem fugido disso a sete pés e procurado corrigir o currículo, dentro do possível. No dia do Clássico, em plena campanha eleitoral, nem sequer quis responder a uma pergunta relacionada com futebol. Mas o selo não desaparece totalmente e o tema foi tido em conta quando se apostou numa campanha não tão centrada no líder do Chega.
Miguel Corte-Real: “Pedro Duarte teve de contratar spin doctors para perceber que segurança importava às pessoas”
“Miguel”, a personificação da campanha que busca notoriedade
“A laranja está a descer de preço porque a procura está a descer”, comenta à saída de uma mercearia durante uma arruada. Miguel Corte-Real ainda se lembra do preço das laranjas — a cor que marcou a vida política até à recente mudança para o Chega —, mas acredita que têm perdido valor ao longo dos últimos tempos. Se assim não fosse, não tinha deixado o partido dos sociais-democratas, crente de que o futuro passa pelo Chega.
Na verdade, André Ventura, depois de conquistar mais deputados do que o PS, deixou claro que a meta é ultrapassar os sociais-democratas que agora são Governo. E não tem poupado o PSD nestas autárquicas, em que o Chega pode bem prejudicar a eleição de presidentes de câmara sociais-democratas pela dispersão de votos à direita. Da mesma forma, Corte-Real também sabe que a picardia com o PSD, que deixou há uns meses, é natural, e que precisa dela para crescer.
Pedro Duarte é o seu alvo preferencial, desde logo por ter tentado roubar eleitorado a uma das principais bandeiras do Chega — a segurança, e, por isso, Corte-Real procura alimentar a teoria de que o original é melhor do que a cópia e demonstrar que o candidato do PSD/IL/CDS esteve desaparecido da política da cidade durante anos. A narrativa está montada e o candidato do Chega não parece disposto a abdicar dela, seja em vídeos publicados nas redes sociais, seja em declarações aos jornalistas.
Contudo, mais do que tiro ao alvo ao adversário, Corte-Real precisa desesperadamente de se dar a conhecer aos eleitores do Porto. Apesar da vida política, não tem níveis de reconhecimento recomendáveis e a estratégia de campanha também assenta nisso. Por isso, não sai das ruas, mesmo que não haja televisões a gravar ou microfones por perto. Está numa arruada em Paranhos, entra num café e estica a mão a quem está atrás do balcão. “Olá, sou o Miguel e sou candidato à Câmara.” A senhora, surpreendida com a entrada de meia-dúzia de pessoas, quer passar despercebida, mas “Miguel” e a comitiva deixam os flyers em cima do balcão.
A frase repete-se à exaustão. Dispensa o apelido e, a não ser que haja perguntas ou uma interação mais longa por algum motivo, nem sequer se apresenta como sendo do Chega. Não precisa. As bandeiras e os brindes fazem esse trabalho. Quem gosta, puxa o assunto; quem não gosta, fica apenas com a informação do nome. O candidato quer ser apenas o Miguel e nota-se por todo o lado. Nos cartazes espalhados pela cidade, onde apesar da personificação da campanha posa ao lado de André Ventura, surge o slogan: “O Miguel chega para resolver.” O jornal de campanha que distribui chama-se “O jornal do Miguel.”
É uma campanha focada no “Miguel”. Além da consciência de que é preciso fazer um trabalho para que comece a ser mais reconhecido na rua, a equipa de Miguel Corte-Real entende que o uso do nome próprio traz mais intimidade e proximidade, como se de um amigo ou vizinho se tratasse. Por outro lado, houve também o intuito de retirar a carga negativa à palavra “chega” e dar-lhe uma conotação positiva com o tal “Chega para resolver”. Talvez por isso, acredita-se, esteja a passar a tal imagem de mais moderado.
O ministro-sombra que foi força viva do PSD
No rescaldo das eleições legislativas de 2024, Miguel Corte-Real foi um dos sete militantes do PSD que escreveram a Luís Montenegro para que reconsiderasse o “não é não” ao Chega. Na lista, que contava com nomes a quem Ventura chegou a chamar “forças vivas do PSD”, destacava-se Rui Gomes da Silva, antigo ministro de Pedro Santana Lopes, que há pouco tempo foi escolhido pelo líder do Chega para ministro-sombra da Justiça.
Nessa altura, Miguel Corte-Real ainda era líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto e viria a demitir-se dois meses depois, argumentando que já estava há dois anos e meio na liderança do grupo municipal quando o regulamento da bancada municipal do PSD estipula apenas dois anos. Não se alargou em mais justificações. No mesmo mês também subscreveu um comunicado contra a escolha de Rui Moreira para integrar as listas do PSD às eleições europeias — algo que nunca veio a acontecer.
Livre do cargo na Assembleia Municipal e depois de se ter posicionado ao lado daqueles que estavam a favor de um acordo entre Ventura e Montenegro — que o líder do Chega passou semanas a defender depois das legislativas —, Corte-Real começava a dar passos em direção ao Chega. Foi deixando de se rever na visão tática do PSD, principalmente quando começou a ser criticado por abordar o tema da segurança e quando propôs cursos para motoristas de TVDE muçulmanos. Pouco a pouco, foi sentido que já não fazia parte do partido. Acabou desfiliado em junho de 2025.
Dois meses depois tinha nas mãos um cartão de militante do Chega, já depois de ter sido anunciado como o candidato à segunda autarquia mais relevante do país, e logo numas eleições que representam uma mudança de ciclo com o fim da era Moreira e onde a segurança, uma das principais bandeiras do partido, marca a agenda.
Para trás ficaram 23 anos de filiação no PSD, onde além de presidente da bancada municipal no Porto foi presidente do PSD Núcleo Ocidental do Porto, vice-presidente do PSD/Porto e conselheiro nacional do PSD. Curiosamente, nos tempos da juventude — quando tinha entrado no partido há poucos anos — e foi eleito presidente da JSD/Porto cruzou-se com dois dos seus principais adversários nestas eleições autárquicas.
Miguel Corte-Real conta que tinha esse cargo quando Filipe Araújo era presidente da Mesa da JSD do Porto e Pedro Duarte o presidente da concelhia do PSD/Porto. Na entrevista ao Observador, não só contou que Pedro Duarte teve um “mandato curto” por criticar as “posições de Rui Rio em relação à cultura, que criticava a subsidiodependência da cultura”, como garantiu que não se voltaram a cruzar na política: “Não tive mais contacto com ele no PSD do Porto, nem no Porto.”
Entretanto, no Chega, além do desafio autárquico no Porto, foi um dos escolhidos por André Ventura para o governo-sombra do partido, com a pasta da Reforma do Estado. Por enquanto, o desafio do Porto merece as atenções e resta saber se o estilo mais moderado é ou não uma forma de o partido crescer no Porto.