Ao terceiro dia, os Buraka renasceram no NOS Alive: esperámos 10 anos para voltar a dançar assim

É claro que, ao fazerem-no, e sobretudo quando foram impulsionados por uma impressionante carreira internacional — cuja marca se continua a manifestar nas várias datas no estrangeiro que a banda se prepara para efetuar ao longo dos próximos meses —, os Buraka Som Sistema também se afastaram das periferias de onde emergiram. Especialmente uma década depois, com todos os movimentos culturais e artistas que se foram sucedendo, os sons mais crus e frescos que se foram destronando, dificilmente esta música será das mais escutadas na Buraca ou em qualquer outro subúrbio da Grande Lisboa.

Porém, talvez o aburguesamento fosse o sacrifício necessário para concretizar a missão a que os Buraka Som Sistema se propuseram desde o início. A verdade é que, depois deles, a música feita em Portugal nunca mais foi a mesma. Basta pensar em Dino D’Santiago, em Pedro Mafama, na renovação sonora de Ana Moura, na revolução também operada por nomes como Slow J. É claro que nem tudo é obra de um fenómeno só, num mundo globalizado de constantes interferências, mas também repleto de outras referências locais — Sara Tavares, homenageada no Alive através da canção que partilhou com o coletivo, Voodoo Love, vem-nos imediatamente à memória — mas os Buraka Som Sistema são indubitavelmente um capítulo maior nessa história.

O legado desta banda é profundo ao ponto de ser virtualmente impossível beliscá-lo com qualquer que fosse o resultado do concerto de regresso. “Sentiram a nossa falta? Vocês são mentirosos”, provocou Kalaf em tom jocoso. Mesmo sem a cadência de outros tempos — o que é perfeitamente natural, tendo em conta os 10 anos de ausência dos palcos, o envelhecimento que ainda assim não impediu os movimentos impactantes de Blaya, e um público sem o hábito de os ver ao vivo, com outros códigos culturais e geracionais, que também não era conhecedor de alguns dos temas tocados — os Buraka Som Sistema foram mais reis da festa que o Passeio Marítimo de Algés pedia.

O novo tema divulgado há três meses, uma abordagem ao semba intitulada Puro Mambo, foi amplamente bem recebido. Kandonga provou como tantas destas faixas envelheceram tão bem. Yah!, o primeiro single de sempre, trouxe de volta aos palcos a carismática cantora Petty, mesmo que sem a explosão de outrora. Em Aqui Para Vocês foi a vez de convocar Deize Tigrona, referência do funk brasileiro que antes tinha tocado no Palco WTF Clubbing, que neste dia contou precisamente com curadoria a cargo dos Buraka Som Sistema. Tira o Pé voltou a demonstrar como “a Buraka é dona do terreno” sempre que está ao comando da festa.