As chamas à porta, a noite sem dormir e a memória de 1986. Incêndio voltou a ameaçar casas em Castanheira do Vouga

Fora do pavilhão da Associação Humanitária Castanheirense, impera o fumo escuro dos incêndios que lavram há várias horas. Dentro do edifício em Castanheira do Vouga, concelho de Águeda, homens e mulheres de farda azul ou vermelha sentam-se à mesa para respirar alguma normalidade. Apesar de serem quase 18h, os bombeiros só agora conseguiram almoçar.

O esforço não passa despercebido. “Merecem muitos elogios”, confessa Raquel Santos. Antes de ajudar a servir as refeições, estava de máscara na cara perto das chamas, e levou comida, bebida e medicamentos a alguns bombeiros. “Tentamos ajudar”, resume.

Apesar de ter começado na madrugada de quinta-feira, dia 4, em Vouzela e a dezenas de quilómetros da freguesia de Castanheira do Vouga, o incêndio rapidamente passou do distrito de Viseu para Aveiro. “Por volta das cinco da manhã foi quando o fogo atingiu o pico. Tínhamos a aldeia cercada com muito lume e muito vento. Meteu respeito”. Mário Santos fala ao Observador à porta de casa, horas após uma noite sem descanso, que antes de envolver os bombeiros, contou com a entreajuda de todos os vizinhos.

Para os habitantes da freguesia do município de Águeda, os incêndios não são novidade, mas enquanto combatem as chamas fazem já balanços. “Este ano foi pior”, entende Henrique Martins. De balde na mão, corre entre a carrinha que levou até à zona de floresta (e que transporta um tanque de água) e um ponto onde houve uma projeção do incêndio maior.