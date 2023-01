André Ventura quer um partido a olhar para fora, para o país e para o futuro e na V Convenção do Chega vão discutir-se mais de 20 moções temáticas. De propostas para erradicar a pobreza, focadas em ajudas do Estado, à forma como o partido deve trabalhar nas redes sociais,

A questão da família volta a estar em cima da mesa, com um destaque para uma “política de natalidade de uma nação [que] deverá estar centrada nas mães”. Uma das propostas sugere que “todas as mães” — sem qualquer referência aos pais — com “quatro ou mais filhos devem ficar totalmente isentas de impostos de rendimento até ao fim das suas vidas”.

Mas diz mais: também sobre as “avós” (novamente no feminino), o subscritor José Matias, filho de Manuel Matias e irmão da deputada Rita Matias, sugere que seja feito um “debate sério” sobre uma antecipação da reforma para as avós de famílias numerosas, “com mais de três filhos”, em que haja o desejo de “cuidar dos netos durante o dia, sem qualquer penalização”.

A moção “pelas famílias portuguesas”, intitulada “Erradicar a Pobreza: Levantar Portugal”, pretende ainda que o Chega formule uma proposta para a dedução do empréstimo à habitação a partir do terceiro filho, colocando o ónus no Estado: “O governo deverá fazer uma dedução de cerca de 10 mil euros do empréstimo habitação após o nascimento do terceiro filho de um casal.”

