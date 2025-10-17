As telas de Vieira da Silva são “um tesouro nacional” e revelam-se em Bilbau

Maria Helena Vieira da Silva está deitada sobre o sofá. Tem o cabelo afastado do rosto e olha em frente. A seu lado, um cavalete mostra uma tela. Nas suas costas há estantes com livros, quadros pendurados, objetos pousados sobre a madeira. Quando a fotógrafa francesa Denise Colomb visitou o estúdio da pintora portuguesa, em Paris, em 1947, eternizou aquela imagem no tempo.

“Há pelo menos três Vieiras da Silva aqui, mas possivelmente mais. A primeira está sentada no sofá, a segunda é que aparece como um fantasma do lado direito da fotografia, e a terceira está nas telas que estão no espaço”, escreve Flavia Frigeri, curadora da exposição Maria Helena Vieira da Silva: Anatomia do Espaço, que foi inaugurada esta quinta-feira no Museu Guggenheim de Bilbau, no País Basco.

“Não há uma Vieira da Silva, mas muitas, e isto deve ter sido aparente para Colomb também quando escolheu retratar a artista através de camadas”, conclui a curadora no catálogo desta exposição que constitui uma importante retrospetiva da artista nascida em Portugal em 1908 e que morreu em 1992 em Paris, onde viveu a maior parte da vida com o marido, o artista plástico húngaro Arpad Szenes.

▲ Um autoretrato de 1930 de Maria Vieira da Silva é uma das primeiras obras da exposição. Ao lado do retrato da pintora está um outro do marido, o pintor Arpad Szene ph. Fabrice Gousset

Tal como no retrato fotografado com dupla exposição, são múltiplas as camadas que compõem a obra de Vieira da Silva e que o público vai poder descobrir até 22 de fevereiro de 2026 no museu basco. É apenas a segunda vez em três décadas que a instituição põe o foco numa artista portuguesa, depois de Joana Vasconcelos, em 2017, com a bem-sucedida I’m Your mirror.

Uma mulher na sombra?

“Não era uma artista na sombra, alguém que não tenha tido sucesso durante a vida, ou exposições, que tenha ficado reduzida ao estúdio”, começa por dizer Flavia Frigeri, curadora da exposição e diretora de Coleções da National Portrait Gallery, em Londres, numa conversa com jornalistas portugueses. “Mas, paradoxalmente, ficou na sombra depois da sua morte”, nota, evitando especular sobre o que terá motivado o declínio na projeção daquela que é consensualmente uma das maiores artistas portuguesas do pós-guerra.