Brady Corbet, realizador de “O Brutalista”: “Fazer este filme foi saltar para o abismo e perder o controlo”

Por estes dias, O Brutalista é um dos candidatos aos Óscares, depois de já ter sido distinguido com três Globos de Ouro (para Melhor Filme Dramático, Melhor Ator e Melhor Realizador). Mas antes destas contas, o filme passou pelo Leffest, festival de cinema projetado pelo produtor Paulo Branco que trouxe a Lisboa o realizador Brady Corbet como convidado, ele que já vinha na altura com os galões de Melhor Realizador em Veneza. O norte-americano esteve sempre de óculos de sol, quando o encontrámos num hotel na Lapa, em Lisboa, local escolhido para a maior parte das entrevistas do festival.

“Peço desculpa pelos óculos, estou muito sensível nos olhos”, disse-nos, com um pouco de vergonha. O traje relaxado e a sinceridade contrasta com a monumental odisseia, em construção durante sete anos, a que decidiu dar vida: a história do arquiteto judeu húngaro, aluno da Bauhaus e sobrevivente do Holocausto, László Tóth (Adam Brody), que emigra para a Pensilvânia e reconstrói a carreira sob o controlo do industrial e colecionador endinheirado Van Buren (Guy Pierce).

O Brutalista é uma produção independente, que entretanto ganhou o selo da A24, a querer agigantar-se, fruto de um cineasta que não quer, por um segundo, acomodar-se ao status quo. E é também um filme que custou menos de dez milhões de dólares — número que pode surpreender muitos dada a escala da longa metragem — e que explora ingredientes chave de títulos que Corbet guarda na memória, como O Mestre (Paul Thomas Anderson), O Pianista (Roman Polanski) ou Era Uma Vez Na América (Sergio Leone): ganância, poder, megalomania, traumas de guerra e a psique humana. “O cinema é gosto. Gosto de dinâmicas extremas. Do silêncio radical, de muita cacofonia. De extremos. Para mim, é isso que transcende”, confessa em entrevista ao Observador. O O Brutalista estreia-se esta quinta-feira nas salas portuguesas.

[trailer do filme “O Brutalista” de Brady Corbet:]

Encontramos László em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial, a rumar a uma América que se transformou no sonho de milhares de emigrantes, terra onde o capitalismo ajudaria a suplantar feridas abertas pela guerra que devastou a velha Europa. A arquitetura, mais especificamente o brutalismo, verdadeiro protagonista neste filme, serviria de psicologia para curar e não deixar esquecer os horrores do passado. Laszló deixou para trás a mulher, “presa” na Europa, e tem pouco ou nada no bolso. À espera existe um familiar na Pensilvânia, que rapidamente se livrará dele, após um projeto de uma biblioteca encomendado pelos filhos do industrial Van Buren não correr como o expectável.

Em todos os passos da vida de László, temos de retirar uns minutos para absorver o ambiente à volta. Cada plano é um convite semelhante ao de visitar uma cidade desconhecida. A odisseia com 215 minutos e um intervalo de mais quinze — duração que, registe-se, não tem feito fugir muita gente das salas tal é a receção positiva que o filme tem tido — foi rodada, em grande parte, recorrendo ao Vista Vision, famoso formato caído em desuso, uma película desenvolvida nos anos 50. Brady Corbet e a sua equipa causaram impacto em Veneza ao carregar cerca de 136 quilos de fita de 70 mm, dividido em 26 compartimentos, deixando no ar um tom a megalomania, mas também um sentimento de rebeldia face às mudanças tecnológicas.

A extrema ambição que brota de O Brutalista em cada um dos seus atos é espelhada no cansaço do realizador quando se refere ao cinema atual. “Prefiro filmes que tentam alcançar as estrelas e vejo cada vez menos essa vontade. Há muitos contributos para que tal não aconteça, como o surgimento do streaming. Mas quando me sento para trabalhar num projeto, tento operar no perigo. Se não resultar, será um desastre.”