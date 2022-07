Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A demissão de Pedro Nuno Santos esteve muito perto de acontecer, ficou em cima da mesa até António Costa voltar de Madrid, onde esteve nos últimos dias na Cimeira da NATO. Só a conversa cara a cara com o ministro das Infraestruturas fez o primeiro-ministro colocá-la de parte e deixar Pedro Nuno no cargo, como o próprio queria. Mas a história destas 24 horas (e dois fusos horários) de crise na maioria de Costa começou há umas semanas, quando Pedro Nuno falou pela primeira vez na solução para o novo aeroporto que juntava Montijo e Alcochete.

No início de junho, Pedro Nuno Santos falou nesta solução para Lisboa a António Costa pela primeira vez, segundo soube o Observador. Mas a garantia na altura terá sido que se tratava apenas de uma “hipótese de trabalho” e fonte do Executivo garante ao Observador que a solução nunca mais foi abordada entre os dois com mais profundidade do que isso mesmo. E ainda que a decisão nunca foi levada a um Conselho de Ministros e que a única coisa que o ministro Pedro Nuno terá proposto que fosse a uma reunião do Governo era a anulação do concurso para avaliação ambiental estratégica do aeroporto.

