Nem os pedronunistas perceberam o terramoto político que atingiu o Governo — e Pedro Nuno Santos em particular. Com o seu núcleo duro apanhado de surpresa pela decisão de Pedro Nuno sobre o novo aeroporto, revogada pelo primeiro-ministro em menos de 24 horas, e o resto do PS a mostrar-se perplexo, há nesta altura uma conclusão evidente entre as hostes socialistas: o ministro que tem pastas que fervem, sempre apontado como possível sucessor de António Costa, sai claramente “ultrafragilizado” da contenda pública com o primeiro-ministro, pelo menos a curto prazo.

Mesmo assim, e se o “golpe” duro que Pedro Nuno sofreu — ou se autoinfligiu — é interpretado por dirigentes e deputados do PS como uma desautorização ou até uma “humilhação”, há visões mais benevolentes dos fiéis de Pedro Nuno, de olhos postos no futuro.

