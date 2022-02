Das fachadas de Lisboa às sugestões de Gwyneth Paltrow. 65 anos de azulejos com a Solar Antiques

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não tenha medo, é favor mexer. É verdade que ao passar da porta parece que está a entrar num museu mas no número 70 da Rua Dom Pedro V há uma grande vantagem: “aqui pode tocar em tudo”, começa por descansar-nos Verónica Leitão. “Aliás, aconselhamos a fazê-lo porque achamos que faz parte da experiência. Mesmo que o cliente não compre nada, ajuda a perceber como o azulejo faz parte da nossa identidade, porque realmente é o nosso cartão de visita para o mundo”.

Para que não restem dúvidas neste santuário de quadradinhos, painéis, faiança histórica e outras antiguidades, até os miúdos mais irrequietos são bem-vindos, tal como os animais de companhia. Os primeiros são enfeitiçados pela dona com chupa-chupas, os segundos têm sempre com quem brincar. Que o digam Adão, Alma e Olímpia, os três cães de Verónica, presença assídua na casa em regime rotativo — no dia da nossa visita, a sorte coube ao primeiro schnauzer. “É o que chamo de dia do filho único na loja”, esclarece a terceira geração ao leme da Solar Antiques. E, sim, claro que já aconteceram acidentes, como aquele com a cliente que ignorou os repetidos alertas sobre um casaco que importunava os expositores e acabou por deixar uma peça em fanicos. “Não é a questão de partir só um azulejo do século XVIII, é uma peça de história”.

Arte decorativa portuguesa por excelência, estas conhecidas peças de cerâmica são o ex-libris da casa, que ao longo de 65 anos tem vindo a acumular um precioso espólio. Como aqui nada é produzido em massa, nem replicado, “quando acaba, acaba”. “Tenho clientes que me pedem mais destes ou daqueles, mas nós não fazemos”.

Num espaço que começa por ser mais desafogado e depois algo labiríntico, as salas organizam-se por séculos. À entrada, uma mesa com azulejos avulsos da primeira metade do século XVIII dá as boas-vindas a quem chega, acompanhada de uma galinha das Caldas do século XIX. “São partes de painéis de que não temos a imagem completa. O mais engraçado é que cada pessoa vê uma coisa diferente em cada azulejo. Eu vejo uma perna, e alguém vê um braço. Há gente que os leva como um jogo”, explica a nossa cicerone. A idade, desenho e estado de conservação de cada exemplar dita o valor final, segundo a lista geral da loja — há azulejos que custam 8 euros, outros 350.

Mais adiante, algumas peças do século XVII. Em cima de um móvel, várias criações de Manuel Mafra e de José A. Cunha. Na parede, em fundo, uma inesperada irrupção de telas. “Tínhamos um colecionador que adora os Vesúvios e então temos uma parede só de Vesúvios”. No chão, umas pinhas em louça — “infelizmente a maior parte não vêm aos pares”.