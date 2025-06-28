De herdeiro do "senhor cinco por cento" a inspiração para Wes Anderson: Nubar Gulbenkian, o dandy milionário

A 12 de janeiro de 1972, surgia numa das páginas do jornal New York Times um obituário digno de uma personagem de cinema: “Nubar Gulbenkian, o extravagante financeiro que foi um dos homens mais ricos do mundo, morreu na noite de segunda-feira no Hospital Inglês de Cannes, na Riviera Francesa, vítima de um ataque cardíaco. Tinha 75 anos”. Na capital francesa do perfume, já debilitado, Nubar era conhecido como uma figura excêntrica, de hábitos e gestos marcantes, capaz de fazer inveja ao emergente jet set – termo que, na década seguinte, viria a designar as vidas de socialites que ocupavam as colunas sociais de jornais e revistas de todo o mundo.

Em retrospetiva – meio século depois – é difícil analisar a popularidade ou até mesmo a importância desta personalidade que, até hoje, é sobretudo reconhecida como filho primogénito de Calouste Gulbenkian, o magnata do petróleo que se exilou em Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial e onde viria a morrer, deixando como vontade póstuma a criação de uma fundação em seu nome que albergasse a sua já extensa coleção de arte. O resto, quanto a essa parte, é uma história conhecida. Chegados a 2025, a vida e figura do filho de Gulbenkian captam agora nova atenção ao inspirar uma das personagens de O Esquema Fenício, o novo filme de Wes Anderson. Quem foi, afinal, este bon vivant, de luxuosa barba, interpretado por Benedict Cumberbatch como “Uncle Nubar”, o antagonista ficcionado como homem de negócios implacável com uma excelsa propensão para o dramatismo?

Das margens do Bósforo para Cambridge

Nascido em 1896, filho primogénito de Calouste Gulbenkian e Nevarte Essayan, Nubar destacou-se, na maioria dos casos, pela aparência e pelas máximas hedonistas que proferiu ao longo da vida: “Acredito no conforto. Gosto de me divertir. Gosto da vida. Gosto de tudo o que faço”, citava o obituário do New York Times. Na pequena aldeia de Kadi Keui, na Turquia, na margem asiática do Bósforo, onde nasceu, viveu pouco tempo, já que a família teve de fugir ao massacre dos arménios pelos turcos. Nesse momento começa a saga familiar que até hoje continua a inspirar livros e filmes. Conta-se, aliás, que o pequeno Nubar terá sido retirado do país dentro de uma mala. A fuga possível daria início a uma educação sentimental que não destoaria de um romance de Flaubert.