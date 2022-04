Desfiles, festas e redes sociais. O caminho da tímida Victoria Federica para ser a "royal influencer" espanhola

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem gosta de estar a par da cultura social do momento, folheando e clicando sobre as notícias da revista Hola ou deslizando sobre as publicações de influencers nas redes sociais, já terá notado que Victoria Federica é, desde há alguns meses, uma presença assídua. Quando era pequena a filha da infanta Elena aparecia na imprensa com a sua família, a família real de Espanha. Atualmente a primeira neta dos reis eméritos Juan Carlos e Sofia tem sido notícia em nome próprio. Completou 21 anos no passado outono e mudou de vida, assumindo-se como uma espécie de influencer aristocrata que cruza a distinção real com a presença em eventos exclusivos e, claro, uma conta de Instagram onde tudo está registado. Das férias em família em Palma de Maiorca com poses para os fotógrafos às primeiras filas da Semana da Moda de Paris com selfies para o Instagram, quem é Victoria Federica?

A primeira neta do rei Juan Carlos de Espanha

A rainha Sofia estava a gozar os últimos dias de férias em Palma de Maiorca, no início de setembro de 2000, mas assim que soube que a filha mais velha, a infanta Elena, estava em trabalho de parto, regressou de imediato a Madrid. Quando chegou já a pequena Victoria Federica tinha nascido. O rei também se apressou a ir ver a filha e a conhecer a nova neta. Quando o pai babado, Jaime de Marichalar, falou aos jornalistas disse: “graças a Deus que se parece com a mãe”. Victoria Federica de Marichalar y Borbón nasceu no dia 9 de setembro de 2000, às 13h00 na clínica Ruber, em Madrid. É a segunda filha dos duques de Lugo, o irmão Felipe Juan Froilán nasceu em 1998.

Na altura, os reis Juan Carlos e Sofia já tinham dois netos, mas esta era a sua primeira neta. O seu nome resulta de duas homenagens. Victoria por causa de Victoria Eugenia de Battenberg, a avó paterna do rei Juan Carlos e neta da rainha Victoria de Inglaterra. Federica em homenagem a Federica de Hannover, a mãe da rainha Sofia e rainha da Grécia. Nasceu com o tratamento de “Excelentíssima señora y Grande de España”, conta a Hola. E como membro da família real cumpriu todas as tradições, desde as fotografias com os pais poucos dias depois do seu nascimento para apresentar a pequena ao público, até ao batizado com águas do rio Jordão a 11 de outubro de 2000, com o mesmo traje com que foram batizados o seu avô, a sua mãe, os seus tios e irmão mais velho. O atual rei de Espanha, Felipe VI é seu tio e também seu padrinho de batismo.

Victoria Federica na primeira pessoa

Victoria Federica foi capa da revista Elle espanhola deste mês de abril. Além de dar a sua primeira entrevista, protagonizou uma verdadeira produção de moda que resultou em cerca de 10 fotografias. Com a sua figura, alta e esguia, vestiu looks descontraídos e formais, e foi fotografada por Mario Sierra, um experiente e conceituado fotógrafo de moda. Contudo, era nas suas palavras que estava a grande novidade. A jovem sentou-se à conversa com o autor da entrevista num dos seus restaurantes preferidos de Madrid e confessou-se nervosa, conta o atual editor de moda da publicação logo a abrir o texto. “Quero mostrar-me perante as pessoas para que me vejam tal como sou, porque a imagem que se difunde de mim não é a verdadeira, tenho as mesmas inquietações que qualquer rapariga da minha idade”, disse Victoria Federica e acrescentou, “embora não creio que precise apresentar-me, sinceramente. Apresentada já estou”.

E, na verdade, desde recém-nascida que aparece nas páginas da imprensa espanhola. Vimo-la ser batizada, ser “damita” no cortejo que acompanhou Letizia ao altar no casamento com o príncipe Felipe, a passar férias em Palma de Maiorca e a brincar com o irmão e os primos a bordo do iate da família real. Agora Victoria Federica mostra ao público uma versão mais pessoal e íntima de si.