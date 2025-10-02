Diretor do Centro de Artes Contemporâneas dos Açores: "50% do público são turistas, não é bom indicador. A missão é para os que aqui vivem"

Esse posicionamento político de que fala como inevitável, das próprias instituições, da ação que fazem, é mais fácil ou mais difícil quando se está num ambiente insular?

Nos Açores é difícil… É difícil em qualquer circunstância, mas obviamente, meios como o nosso, são muito pequenos, todos nos conhecemos… A tomada de posição… Aliás, por regra, o que existe é uma não tomada de posição. Muitas vezes as pessoas não se querem comprometer com rigorosamente nada, não há uma tomada de posição muito concreta. Isso é um problema.

Não deixa de ser um paradoxo, nos tempos atuais, em que temos mais mecanismos de participação pública e cívica, e, às vezes, o que existe é um fenómeno global de desinformação, de ignorância. Mais informação circular não significa que haja, de facto, uma participação mais informada e mais esclarecida. São os tempos que vivemos. De qualquer forma, aqui nos Açores não estou a dizer que haja qualquer tipo de censura.

Há uma autocensura?

Sim, o que sinto é, às vezes, que existe exatamente isso. Vivemos numa sociedade que nos quer regular de alguma forma, ou nos quer encaixar num determinado parâmetro. É algo que não é novo nos Açores. Até meados dos anos 90 só tivemos um canal de televisão, praticamente uma única rádio. A informação não fluía da forma como hoje em dia flui. Portanto, o acesso à informação hoje em dia é um dado adquirido. Quem quer ser esclarecido procura os meios que estão ao nosso dispor. Essa questão não se põe agora.

Obviamente, quando o Estado, seja municipal ou governamental, é o principal empregador, a economia é frágil. Ao contrário da Madeira somos nove ilhas com nove realidades muito distintas. Sinto que quando falamos dos Açores não há bem essa noção dos constrangimentos que existem numa região como a nossa. São muitíssimos. Nem falo de São Miguel, porque é uma realidade completamente distinta e representa mais de 50% da população, 70% da economia. Mas há ilhas onde há 60 quilómetros quadrados e 4 mil pessoas. Há constrangimentos a vários níveis. O desafio hoje em dia destas comunidades mais pequenas é combater o envelhecimento e a fixação da população. Os Açores não são uma única realidade, são muitas realidades. Mesmo dentro da própria ilha, temos múltiplas dimensões. É uma das realidades com a qual tenho de lidar aqui no Arquipélago, por exemplo.

De que forma?

Não podemos falar de um único público. Há muitos públicos. Ainda mais estando num espaço periférico, em que não estou no centro de Ponta Delgada, estou na Ribeira Grande, na segunda cidade da ilha, com uma forte componente económica. É uma cidade, mas é um meio profundamente rural, tal como Ponta Delgada. Aqui as dinâmicas de públicos têm que ser vistas de forma diferente. Não posso ter uma linguagem única, assumindo que todos vão interpretar a nossa mensagem, comunicação, programação da mesma forma. Este é um aspeto que gostaria de trabalhar: a maior proximidade com a comunidade local, não perdendo o foco de todas as outras que existem, nomeadamente o posicionamento do Arquipélago no panorama nacional, tentando estender a nossa ação para fora da região, através de redes internacionais, também como forma de financiamento. Mas num espaço como este o que pretendemos é apoiar a crescente profissionalização da atividade cultural no arquipélago e fazer com que os artistas locais possam circular, quer internamente na região, quer para fora da região. Esse é o grande aspeto que queremos trabalhar.