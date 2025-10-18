Édouard Louis: "A literatura e a política fazem parte do mesmo mundo. Os escritores vão ter de perceber que têm de lutar"

Dez anos depois de ter abalado a literatura francesa com Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule, brutal romance de estreia em que expôs a infância pobre e violenta de um jovem homossexual numa aldeia operária do norte de França, Édouard Louis continua, a cada novo livro, a transformar a sua biografia em matéria literária, sem a máscara da ficção.

Se o primeiro livro era um retrato de todas as coisas terríveis que lhe aconteceram enquanto era criança, O Colapso, o mais recente título a chegar às livrarias portuguesas pela mão da Elsinore, resgata a história do seu irmão mais velho, que morreu, aos 38 anos, depois de décadas de alcoolismo. “Não senti nada ao saber da morte do meu irmão; nem tristeza, nem desespero, nem alegria, nem prazer”, escreve no arranque da obra.

Édouard, hoje uma estrela literária, continua a ser um produto da classe trabalhadora do norte de França e uma testemunha ocular da lenta morte dessa mesma classe. Em entrevistas, como nestes 40 minutos cronometrados ao segundo com o Observador numa curta passagem por Lisboa, falar de política torna-se inevitável. Afinal, o tema atravessa a sua obra e vida. Mesmo que se descreva como um “desertor de classe” ou, de forma ainda mais pungente, um “inimigo de classe” dos próprios pais, atormentado e dividido por essa herança.

Tal como os seus livros, as respostas são cruas, diretas, não raras vezes provocadoras. O escritor de 32 anos dá voz a uma geração francesa que se sente abandonada pela esquerda, receosa com a “atmosfera fascista sufocante em que vivemos”. São tempos de luta, diz, e os escritores terão de ser parte dela.

▲ Capa de "O Colapso", de Édouard Louis, editado pela Elsinore e que chegou este mês de outubro às livrarias. A tradução é de Diogo Paiva

Nos seus livros anteriores, explorou experiências muito próximas — a relação com o pai, com a mãe, a infância violenta. Este novo livro parte de um lugar oposto: o irmão, sobre quem diz saber pouco. Como é escrever a partir do desconhecimento?

Foi também a razão pela qual quis escrever este livro porque, como diz, quando escrevi Quem Matou o Meu Pai ou Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule sabia sobre o que estava a escrever. Sabia que em Eddy estava a escrever sobre o que é ser um adolescente gay a viver com vergonha e sob violência por causa da minha homossexualidade. Sabia quando escrevi Quem Matou o Meu pai que era sobre a violência política no corpo da classe operária quando se lhes tira o estado social, o dinheiro, o acesso à habitação. Aqui era sobre escrever sobre alguém que não conhecia, não queria conhecer, não tinha visto há anos, que quando morreu eu tinha 28 anos.

Além disso, no processo de escrever o livro percebi que ainda o conhecia menos do que achava. Mas em vez de isso me fazer parar de escrever, fez-me querer precisamente escrever sobre isso, sobre como é achar que conhecemos as pessoas e perceber que não, que estamos errados, que não as conhecemos. Agimos com as pessoas com base no que achamos que conhecemos delas, mas estamos errados. E é por isso que falhamos tanto uns com os outros, porque achamos que os conhecemos e, no fim do dia, não conhecemos. Há este exemplo claro no livro: durante toda a vida dizia-se que o meu irmão era infértil, que não era capaz de ter filhos, e toda a vida ele sonhava em ter filhos, dizia que ia ter um filho um dia. E sempre que se falava disso, fosse a minha mãe ou a minha irmã, diziam que ele não era fértil, e ele sofria muito. E, um dia, para escrever o livro, falei com uma mulher que teve uma relação com ele que me disse: cheguei a estar grávida dele, só não quis ter um filho com alguém que era alcoólico por isso abortei. Ou seja, esta coisa que andámos a repetir durante anos como se soubéssemos, como se fosse garantida, de repente, é mentira. Este livro também é sobre isso, sobre essa ausência de poder conhecer as pessoas à nossa volta.

A propósito dos sonhos do seu irmão, diz a dada altura no livro: “Se os sonhos do meu irmão eram tão vastos e tão desajustados em relação à sua existência, se esses sonhos o mergulhavam nesse desespero que um dia se tornou a substância da vida, então os mecanismos do determinismo social falharam em condicionar totalmente a pessoa que ele era. A sociedade não cumpriu a sua missão. Ou cumpriu apenas uma parte: a precariedade, o isolamento, o álcool. Mas não o resto. Não a delimitação dos sonhos (p.101)”.

Este é um livro sobre sonhar. É sobre o meu irmão ter estes grandes sonhos para a sua vida. Como digo no livro, queria abrir um talho que fosse o mais importante no mundo, em que o Brad Pitt lá ia comprar carne e os paparazzis iriam atrás. Sonhava tornar-se um homem do imobiliário, tipo Donald Trump, sonhava arranjar todas as catedrais do mundo. Não era uma coisa normal. Como digo no livro, na classe trabalhadora em que cresci, uma das formas de violência era a violência de classe e essa violência limitava os nossos sonhos. Os nossos sonhos eram determinados por isso. Os nossos sonhos de criança eram ter uma televisão gigante, ir à Disneyland de vez em quando, ter um grande carro para impressionar os vizinhos. E esses sonhos eram ditados pela nossa condição de vida. Enquanto na burguesia havia quem sonhasse trabalhar para as Nações Unidas.

Como se via nesse contexto, uma excepção?

Na verdade, via-me como menos livre que o meu irmão.