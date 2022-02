Francis Bacon: o homem, a besta e o bestial, numa exposição sem tempo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A exposição abriu há dias e está cheia, cheíssima, com crianças espalhadas pelos bancos e de iPad ao colo, gente nova e de meia-idade, um ou outro idoso, tudo de máscara ou tirando-a para a imprescindível selfie: bem-vindos à capital europeia que mais depressa se libertou das restrições pandémicas. Os sucessivos agendamentos e adiamentos de “Francis Bacon: Man and Beast” propalaram a expectativa. Bacon é um dos maiores pintores do século XX. Deixou-nos imagens perturbadoras, polémicas. Amemo-lo ou odiemo-lo ou procuremos simplesmente perceber esta coqueluche dos ingleses cujas criações transportam algo iminentemente british e um prenúncio do nosso século.

Uma arte inseparável da vida

Bacon é um londrino, a cidade onde mais tempo viveu, embora tenha nascido em Dublin, de pais ingleses, em 1909 (imagem 1- Bacon no metro de Londres). O pai era um major reformado convertido em criador e treinador de cavalos, a mãe a herdeira de um negócio de aço e cutelaria. A vida social da família girava em torno de corridas de cavalos e caçadas. Foi o segundo de cinco irmãos e, para deceção paterna, sofria de asma e de uma alergia a cães e cavalos. Começa, assim, na coudelaria paterna, o seu fascínio por animais. De tenra idade, observa-lhes o comportamento desinibido, o modo como lutam, acasalam e morrem e julga apreender ali algo sobre a existência e o instinto humano.

A família muda frequentemente de casa, alternando entre a Irlanda e a Inglaterra, instalando-se nele uma sensação de deslocamento que o persegue pela vida. Será longa, morre aos 83 anos, assiste a duas Grandes Guerras. Se o balizarmos com o modernismo português ou francês, percebemos melhor como o ultrapassou amplamente: é na verdade um pós-modernista, um pintor para o nosso tempo, que lhe assenta como uma luva. É uma constatação que não pára de surpreender: a sua obra e figura são totalmente contemporâneas, não ecoa ali um harpejo, uma vibração de passado.

[o trailer da exposição “Francis Bacon: Man and Beast”:]

Na observação das suas obsessões contemplamos muito do século XXI: seria Bacon um profeta, um presciente? As suas obras mostram um ser sem género, fechado numa solidão extrema (pode ser dentro de um cubo ou num paralelepípedo de vidro ou gelo, atrás de uma barra, debaixo de um guarda-chuva ou num sofá), sufocando num mundo sem sentido, desapiedado e feroz. Bacon compraz-se em mostrar-nos uma existência carnal condenada ao apetite, a atacar e sentir dor, atraída a relações de domínio e subjugação, sobretudo no quadro da sexualidade. Tem uma fixação nos jogos de poder sexual do sado-masoquismo e voyeurismo não dissociável das circunstâncias em que viveu a sua homossexualidade — que só em 1967 foi descriminalizada no Reino Unido — e das sovas que recebeu na infância do pai ou dos empregados a seu mando.

Bacon era uma criança tímida que desde cedo apreciou vestir-se de menina. O pai, enfurecido, terá ordenado ao pessoal da estrebaria que chicoteasse o filho, esperando demovê-lo das suas tendências. Aos 16 anos, foi expulso de casa, depois de o pai o ter encontrado, admirando-se ao espelho, com a roupa interior da mãe. Numa tentativa final para masculinizar o filho, o pai envia-o na primavera de 1927 para casa de um familiar materno que vive em Berlim, o guardião mais não faz do que aproveitar-se sexualmente do jovem Bacon. Não são experiências que se possam rasurar, marcaram-no.

A pintura não chega senão aos vinte e tantos anos, já depois do regresso a Inglaterra e das estadias em Berlim e Paris. Entre o final dos anos 1920 e início dos anos 1930, foi decorador de interiores, bon vivant e jogador, destas últimas ocupações nunca se chegaria a despedir (quando vendia um quadro dirigia-se ao casino).