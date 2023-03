Harry não lhe concede muito mais que um parágrafo em “Na Sombra”, e é provável que a imagem mais presente na memória sobre Tom Parker Bowles seja de 1999, e envolva um escândalo em Cannes ao sabor de cocaína. “Gostava de festas”, admitiria mais tarde o primogénito da rainha consorte, que não só semeou um curriculum recheado como tem ganho um protagonismo extra nos últimos tempos. Com o progressivo afastamento entre os Sussex e o centro da Coroa, há mesmo quem arrisque que o crítico gastronómico, autor de vários livros de receitas, poderá assumir um papel decisivo na mais recente encarnação da monarquia britânica. Será ele a arma que faltava à Firma para recuperar dos abalos dos anos mais recentes?, interroga-se o The Times, fazendo fé na mais valia deste ator secundário.

Para já, o seu envolvimento formal na cerimónia da coroação, agendada para maio, parece ser uma evidência. Uma estratégia que, segundo especialistas reais, estará em linha com o sinal de inclusão que o novo casal no trono tenciona imprimir ao seu reinado. E se é verdade que raramente têm tido grande visibilidade ao lado da mãe, um conjunto de aparições públicas cirúrgicas terá contribuído para a chegada a este grande dia, a mais recente das quais nas exéquias fúnebres de Isabel II. Para a história recente passaram outros encontros de Tom, bem da como da irmã, Laura, com os holofotes, as câmaras e o interesse do público.

▲ O casamento de Carlos e Camilla, em abril de 2005, com a respetiva foto de família, num dos primeiros gestos formais de inclusão. Getty Images

