Quando se tornou consorte de Carlos III, Camilla entrou para História como uma rainha diferente. Ao fim de mais de 50 anos de um romance cheio de inquietações e escândalos os reis encontraram o seu lugar no trono, ao lado um do outro. E se houve alguém que assumiu um papel secundário, mas fundamental, em todo o enredo, foi Annabel, a irmã e confidente de Camilla. Uma decoradora de interiores que teve no príncipe de Gales um dos seus clientes estrela e que hoje se mantém firmemente ao lado da rainha, mesmo que o público não a veja.

No passado dia 17 de outubro, Camilla, a rainha consorte, entregou o Booker Prize 2022, em Londres, e fez-se acompanhar pela irmã, Annabel Elliot. É raro ver as duas irmãs juntas em público, contudo a sua relação é mais do que próxima, é cúmplice, e a irmã mais nova da rainha foi uma grande aliada no campo de batalha que foi a sua vida amorosa ao longo de tantos anos. Num dos primeiros atos oficiais em que se apresentou enquanto rainha consorte e numa área que tanto a apaixona, a literatura, Camilla quis ter a irmã consigo.

Sonia Annabel Shand nasceu a 2 de fevereiro de 1949 em Londres. É apenas um ano e meio mais nova do que Camilla. A elas juntou-se a 28 de junho de 1951, Mark Shand, o irmão mais novo. O escritor, documentarista e ambientalista morreu em Nova Iorque em 2014 aos 62 anos, na sequência de uma queda em que bateu com a cabeça. O pai, Bruce Shand, foi um herói da Segunda Guerra Mundial que se converteu a uma carreira no comércio vinícola. A mãe, Rosalind Cubbitt, era filha de um barão e descendente de Alice Keppel, uma amante do rei Eduardo VII.

