Em 1992 a rainha Isabel II rotulou aqueles 12 meses como “annus horribilis”, num discurso que se tornou famoso pelo desabafo de quem segue à risca a regra não escrita da monarquia “never complain, never explain” (“nunca se queixar, nunca explicar”). Passados 30 anos, a prova de que a casa real afinal mudou e muito é que a nora da rainha, uma mulher divorciada que teve um caso extra-conjugal com o herdeiro do trono, está a viver precisamente o oposto.

2022 ainda vai a meio e Camilla acumula motivos para celebrar. O facto de completar 75 anos a 17 de julho colocou os holofotes ainda mais sobre si e a história da figura que passou de controversa a amada continua a acumular capítulos. Camilla é a primeira mulher divorciada a casar com o herdeiro do trono, é uma sobrevivente dos tablóides, uma futura rainha consorte com vida e família própria fora do contexto da família real e é ainda uma mulher com uma personalidade muito forte.

