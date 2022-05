Georges Dambier e a Moda. Uma viagem pelo Museu do Traje com Anabela Becho e a exposição do "fotógrafo-turista"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A exposição “Viver a sua Vida. Georges Dambier e a Moda” abre ao público no dia 6 de maio, ficará no Museu do Traje até 30 de outubro e coloca em exibição uma parte da obra do fotógrafo francês. Numa sala entre a entrada do edifício do museu e a bilheteira vão estar expostas 39 fotografias a preto e branco, no interior do museu escondem-se, entre a exposição permanente, mais quatro obras, mas a cores. Juntas trazem para Lisboa um pouco da Alta Costura parisiense, da sua época dourada e das suas revoluções. Mas como a mistura de moda, fotografia e museu resulta num tentador e infinito caminho de histórias e personagens precisámos da ajuda de uma profissional para o percorrer. Por isso convidámos a curadora da exposição, a investigadora Anabela Becho, a fazer uma visita guiada.

Um fotógrafo com olho para a moda

O fotógrafo Georges Dambier e a mulher, Françoise, que era modelo, encheram, certo dia, o porta bagagens do carro com criações de Alta Costura francesa e partiram para Itália. Por lá fizeram uma verdadeira produção de moda que encantou a diretora da Elle, para onde Damier trabalhava. As imagens foram publicadas na revista no verão de 1952 acompanhadas por uma reportagem assinada pela própria Françoise, em estilo diário de viagem, onde descreve as peças de roupa que levou e o que aconteceu durante o passeio, como por exemplo, o roubo de uma carteira, o que comeram ou um encontro ocasional com outras duas modelos famosas da época que se juntam à reportagem com peças de moda italiana. Foi o primeiro editorial do fotógrafo que chegou às páginas da revista e logo fez a diferença. A partir daqui ele começou a viajar pela Europa, e não só, e lançou o conceito do fotógrafo-turista, que já explicaremos.

Hoje chamar-lhes-íamos, simplesmente, “influencers”, mas se olharmos para a época em questão devemos chamá-los “extraordinariamente precursores”.

No passaporte de viagens de moda de Dambier também está carimbado Portugal, em 1957. O objetivo era fotografar para uma marca especializada em malhas e os cenários escolhidos foram o Estoril, a Nazaré e Óbidos. Anabela Becho explica que dois anos antes, um outro fotógrafo da Elle veio a Portugal fotografar uma reportagem para a revista, numa altura em que o país se estava a promover como destino turístico e conta que “nos anos 50 a Air France começou a ter voos para Portugal”. Assim, explica que a viagem de Dambier foi promovida pela Air France, a Casa de Portugal em Paris e o Hotel Palácio no Estoril, local onde acredita que a equipa terá ficado instalada, já que uma das fotografias que consta da exposição foi tirada no bar do hotel. No entanto, explica, não é possível comprovar porque o livro de hóspedes dessa época desapareceu.

Sem saber muito bem como terá chegado até si, Anabela Becho foi contactada por Guillaume Dambier, o filho do fotógrafo Georges Dambier e também conservador do arquivo Georges Dambier Photo, talvez porque anos de investigação na moda puseram o seu nome no mapa ou, simplesmente, porque os astros se alinharam. “Contactou-me porque tinha encontrado umas fotografias de Portugal e perguntou-me se eu acharia interessante. Eu imediatamente disse que sim, contrapropus que faria o projeto mas não queria expor só as fotografias de Portugal, porque me interessava fazer uma reflexão da Alta Costura dos anos 50 através das fotografias do Georges Dambier.” Assim nasceu a exposição “Viver a sua Vida. Georges Dambier e a Moda”, que rouba parte do nome a um filme de Jean-Luc Godard de 1962.

“Expor moda no museu levanta muitos problemas porque falta o essencial, que é o corpo para o qual o vestuário foi criado”, conta a curadora enquanto sobe a escadaria do museu. Contudo, o problema deu força à busca de soluções e assim começou a trabalhar no projeto desta exposição no início de 2019, quando o mundo era bem diferente. “Quis refletir sobre essas formas de expor moda no museu, através da sua representação, da fotografia, da descrição. O primeiro passo talvez tenha sido a procura de parceiros que ajudassem a tornar a exposição realidade, como a Embaixada de França e o Instituto Francês. Quanto ao local, o Museu do Traje surgiu quase como a escolha natural, é um local familiar para Anabela Becho, que o frequenta desde os tempos de estudante e salienta a qualidade da biblioteca do museu. O projeto começou com a aprovação do diretor José Carlos Alvarez e vai acabar com Dóris Santos, que lhe sucedeu em janeiro de 2022. A mostra está também incluída na programação da Temporada Cruzada Portugal – França 2022.

A moda e a fotografia

A fotografia de moda era (e talvez ainda seja) a principal forma de comunicar moda. Por isso o trabalho dos fotógrafos é tão importante. Nos anos 40 Georges Dambier focou-se no mundo da cultura e fez inúmeros retratos. Mas nos anos 50 e 60 a moda foi a sua prioridade. Nas fotografias desta exposição podemos ver as modelos a usarem peças de criadores de topo da época como Madame Grés, Dior, Chanel, Fath, Givenchy ou Balmain. Ele trabalhou muito a temática do cinema e entre as imagens expostas pode ver-se uma fotografia de Anna Karina nas reservas da Comédie Française, ou Barbara Mullen numa esquadra de polícia numa encenação de um realizador.

Georges Dambier trabalhou com várias revistas como Le Jardin des Modes ou Marie France, mas foi na revista Elle francesa que teve o seu palco maior e foi nesta publicação que a maior parte das fotografias que compõem esta exposição foram produzidas ou publicadas. A Elle foi fundada em 1945 por Hélène Lazareff, “que era uma mulher muito progessista e muito feminista, a imagem que eles veiculavam na Elle era substancialmente diferente da que era veiculada na Vogue” explica Anabela Becho. “Foi com a Hélène Lazareff que o Georges Dambier conseguiu a sua marca autoral”, acrescenta.