Quando em 1956 se iniciaram os preparativos para a Expo 58, a ter lugar em Bruxelas, na Bélgica, abria-se um caminho de viragem para a Europa. Esta seria a primeira feira de escala global realizada desde o final da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de celebrar o rejuvenescimento e a reconstrução do velho continente, através do uso da tecnologia. Num tempo de vanguarda em termos arquitetónicos, a gigante tecnológica Philips juntava-se a essa jornada de mudança, mas ao invés de tentar concorrer com uma postura puramente comercial, propôs-se a criar uma experiência contemporânea para os milhões de visitantes que se aguardavam.

Num serviço às artes – como apelidaram desde logo – convidaram Le Corbusier que rapidamente reuniu uma equipa singular. E o objetivo foi deixado claro pelo famoso arquiteto: “Não irei fazer um pavilhão, mas sim um poema eletrónico – um recipiente de camadas, com luz, cor, imagem, ritmo e som”. Ocupado com outros projetos, nomeadamente com o planeamento da cidade indiana de Chandigarh, Le Corbusier deixou grande parte do projeto do futuro pavilhão entregue ao seu protegido Iannis Xenakis, que entrara no seu atelier em Paris dez anos antes, a partir de onde se vinha a afirmar, desde então, como um dos artistas emergentes do seu tempo, não apenas na arquitetura, mas também no campo da composição musical.

Com a colaboração do compositor Edgar Varèse, a quem foi dada a tarefa de compor a banda sonora que se iria escutar no interior do projeto, chamado Poème électronique, o desenho do arquiteto grego para o pavilhão recorria aos princípios utilizados na composição musical Metastasis (1953-1954), assinada pelo próprio Xenakis dois anos antes. O Pavilhão Philips, como se viria a chamar, surpreendia pela escala e pelas linhas vanguardistas, provenientes de um algoritmo matemático, naquilo a que muitos associavam à forma do estômago de uma vaca. A experiência de som e luz que envolvia o público ao longo de oito minutos foi um verdadeiro sucesso. Durante quatro meses, recebeu cerca de 1,5 milhões de visitantes e foi a grande atração do evento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.