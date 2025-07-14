Imigração omnipresente nas jornadas da AD: do "coveiro do não é não" aos avisos de Marques Mendes

O líder que recusa ser “o coveiro do não é não”

Isso notou-se, logo de início, na intervenção do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. Quis desde logo, aliás, atacar quem o acusa de ser mesmo o “coveiro do não é não”, o responsável por enterrar as promessas do PSD de que entendimentos com o Chega “jamais” e por cruzar essa linha com as negociações para fazer passar a legislação sobre imigração, a polícia nova de fronteiras e, numa votação adiada para setembro, a Lei da Nacionalidade, deixando a esquerda revoltada e a acusar a AD de se juntar ao Chega — e de ser seduzida pelo seu discurso.

E também Hugo Soares fez questão de explicar a sua filosofia sobre as regras para a imigração. “Quero mesmo que os deputados tenham presente: não estamos a regulamentar como queremos regulamentar os fluxos por complexos ideológicos, razões de segurança absurdas ou posicionamento ideológico, mas sobretudo porque somos dos que põem a pessoa no centro”, argumenta. “Não podemos aceitar que Portugal deixe entrar quem quer e venha viver na miséria. São razões de puro humanismo”.

A partir daí, justificou precisamente as negociações necessárias para a AD fazer aprovar estas leis: garantiu que o Governo quer que na Lei da Nacionalidade exista “o maior consenso possível” atirando as responsabilidades por não terem existido contra o PS: “Quem acabou com os consensos nessa matéria foi o PS, não fomos até agora. As últimas revisões ou fez sozinho ou fez com a extrema-esquerda”. Isto depois de os socialistas terem acusado a AD de rasgar consensos históricos do centrão nesta matéria.

A partir daí, Soares defendeu que é mesmo preciso “apertar” (expressão de que nem sequer gosta, disse) a imigração, que é preciso trabalhadores mas que entrem de forma regulada, que a polícia de fronteiras é uma boa novidade que PS e Chega atrasaram “fazendo o país perder tempo“, quando a chumbaram, há um ano. “Estava na cara o que estava a acontecer no Parlamento: tinham mesmo um conluio para bloquear a governação”.

Soares aproveitou assim para se ir afastando do Chega e colocando as culpas no PS e no seu “conluio”, resumindo assim o assunto: a AD sempre disse que negociaria “com todos”, mas “o país político não acreditava” — “achava que tínhamos de ter um parceiro privilegiado”. O não é não, insistiu, era para rejeitar uma coligação pré ou pós-eleitoral ou uma maioria parlamentar formal; já na legislatura passada tinha negociado pontualmente (embora André Ventura tenha falado num “princípio de entendimento” e numa “plataforma comum” quando foi negociar com Luís Montenegro a São Bento) tanto com PS como com Chega.

A ideia é, assim, que a AD é o tal partido “do meio” de que Paulo Rangel falava no debate do programa do Governo. “Cumprimento daqui o PS e o Chega por terem tido a grandeza de perceber que são as pessoas que importam e terem aderido às propostas”, declarou o líder da bancada do PSD, metendo os partidos no mesmo saco por Chega ter feito passar a polícia de fronteiras e o PS se ter abstido.

“As coisas são como são: não olhamos para de quem são as propostas, mas para o seu mérito, e deixamos esse desafio ao PS e Chega”. Antes, tinha deixado fortes críticas ao PS, a quem exigiu um “pedido de desculpas” pelo estado em que deixou a TAP e pela ideia “trágico-cómica” de que vai ser possível recuperar o dinheiro injetado.