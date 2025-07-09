Lisboa. Estado de nervos na direita com hesitações de Moedas: "Cada coisa a seu tempo"

CDS a roer as unhas

Nas fileiras do CDS o nervosismo está instalado. Desde logo, porque há muito poucos democratas-cristãos que estejam verdadeiramente a par do andamento do processo, que está a ser conduzido, deste lado, pelo vice (e secretário de Estado) Telmo Correia. O que se constata, já de há umas semanas para cá, é que existe um “impasse” que atrasa as negociações – e que isso está longe de beneficiar o CDS.

Nos corredores do CDS Lisboa, as contas que se fazem são ao número de vereadores que o partido conseguirá negociar numa eventual lista da coligação Novos Tempos 2.0 – agora tem três – mas também aos dias que vão passando sem que o dossiê se encerre. “É do interesse de Carlos Moedas: quanto mais tarde, melhor”, comenta um dirigente local do CDS.

É o mesmo que dizer que para o CDS “quanto mais tarde… pior”. Os democratas-cristãos já queriam ter a pasta fechada desde o início do ano, não só para prepararem a candidatura como também para terem melhores condições de negociação – no CDS existe o medo de que Moedas vá prolongando as conversas até ao limite para as encerrar em cima da hora, já com pouca margem para que os democratas-cristãos, que querem repetir a coligação mas em condições dignas, consigam negociar as suas posições.

No jogo do empurra também surge um passa-culpas frequente: do lado do CDS têm sido comuns as queixas sobre a “indecisão” da Iniciativa Liberal e sobre as diferentes vozes que, no partido, vão defendendo perspetivas diferentes sobre o caminho a tomar para Lisboa. Sobretudo numa altura em que a liderança muda e o rumo do partido volta a ser discutido – mesmo que boa parte da direção se mantenha.

Também por isso têm surgido, do lado do partido mais pequeno, vários recados – nomeadamente aquele que saiu do último plenário concelhio de Lisboa, que acabou a aprovar por unanimidade um texto em que se reconhecia que o caminho natural é repetir a coligação, mas que o CDS não pode ser desvalorizado ou menorizado. Desde logo, como se tem repetido nos corredores do partido, se a Iniciativa Liberal entrar nestas contas, uma vez que tendo em conta o seu peso eleitoral será natural que fique com mais vereadores do que o parceiro inicial, o CDS.

Ainda assim, se os democratas-cristãos conseguissem salvar a face nas negociações, assegurando dois lugares (tendo em conta que já perderam na prática um vereador, Filipe Anacoreta Correia, que anunciou a desfiliação e conta, se entrar na lista, fazê-lo como independente), já seria uma perspetiva suficiente. Até porque não falta quem recorde que nestas negociações podem sempre entrar outras variáveis, como a negociação de candidaturas a presidências de junta onde a vitória seja mais favorável para compensar uma redução da representação nas listas para a autarquia.

Assim, no CDS causaram irritação as interpretações sobre as palavras de Nuno Melo, durante a convenção autárquica do partido no fim de semana passado, quando falou nas condições para o CDS participar em coligações autárquicas. O líder do CDS (e ministro da Defesa) começou por dizer, numa aparente referência a Lisboa: “Há coligações que neste momento estão vigentes e nós percebemos que os tempos mudam, e pode ser conveniente que, em alguns casos, outros parceiros entrem. Agora, quando entrando outros parceiros, o CDS continue a ser respeitado no sentido de poder continuar a exercer mandatos, como vinha fazendo (…) naturalmente que essas coligações poderão acontecer”.

Até aqui tudo bem. A nuance que fez notícia surgiria depois: “Onde o CDS desempenha com relevância o poder autárquico, expressando os seus valores nesses mandatos, e para entrarem outros, o CDS tem que sair, ou tem que baixar, não tendo a expectativa de exercer esses mandatos (…) então naturalmente aí o CDS concorrerá sozinho”. Não “baixar” a sua representação parecia uma condição para entrar numa reedição da coligação Novos Tempos – condição difícil, no mínimo, de cumprir, dada a redução do peso eleitoral do CDS, a possível entrada da IL e a passagem a independente de Anacoreta Correia.

Mas no CDS frisa-se que essa interpretação não teve “relação nenhuma” com a realidade, salvaguardando-se que a tal redução no número de candidatos na lista não tem como consequência automática a saída do CDS da coligação (até porque existem as tais outras variáveis, como presidências de junta, a negociar).

Fonte da direção sublinha que o presidente do partido até repetiu que estava a falar na “doutrina geral” e não sobre nenhum caso em concreto, e que por isso não estaria a deixar um ultimato a Moedas – embora estivesse, sim, a fazer questão de reafirmar a posição do CDS, que não quer, naturalmente, sair diminuído ou humilhado da negociação sobre a coligação que ajudou a compor.