Nasceu em 1977 em França, de pais portugueses, cresceu e estudou em França. Começou pelo Direito na Sorbonne, percebeu que se enganara, saiu das Leis, entrou na Arte. A porta foi a Escola do Louvre, hoje a sua “segunda casa” mas então a primeiríssima semente daquilo que Philippe Mendes viria a ser vinte anos depois, já doutorado em História de Arte: um grande especialista de pintura italiana do século XVII, curador, professor, consultor. Os directores e curadores dos principais museus do mundo tratam-no por “tu”, pedem-lhe opiniões, tomam nota. Confiam. O mesmo se passa com dezenas de grandes coleccionadores dos quatro pontos cardeais que não compram sem o ouvir. Ou que lhe depositam nas mãos obras de arte que Phillipe Mendes depois transaciona por milhões no mercado internacional.

Portugal está-lhe no coração e só não vê quem não quer o modo como, aqui ou lá fora, Phillipe pratica imparável mecenato ou se compromete pela arte portuguesa. Em ambos os casos, assente na melhor mistura: instinto, saber, energia, em partes iguais. E generosidade em cima de tudo isso. Nunca até hoje deixou de estudar, investigar, leccionar, viajar, comprar, vender. E, claro, de cuidar das suas duas categorizadas galerias de arte que levam o seu nome na capital francesa.

Last but not least, não deixa de ser interessante de observar a lucidez — nunca porém despreziva e ainda menos escarnecedora — como este maestro do bom gosto discorre sobre a natureza de que somos feitos. Nós, portugueses.

