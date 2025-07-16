Kylie Minogue na Meo Arena: arrebatadora

Neste regresso a Portugal, recebemo-la também em nova fase de reinvenção e reconhecimento revigorado. Desta feita, foi com o mega êxito Padam Padam, de 2023, impulsionado por uma nova geração de fãs e pela viralidade TikTok, contrariando o preconceito de algumas rádios britânicas em não querer passar a sua música por considerá-la ultrapassada — prova de que ainda hoje há resquícios de menosprezo para com Kylie. Não só lhe rendeu o segundo Grammy da carreira como foi o ponto de partida para tanto Tension, onde se integra, como o sucessor Tension II serem sucessos a partir dos quais Minogue pôde partir nesta digressão, a maior que realiza desde 2011.

Se a sua figura inspira uma simpatia contagiante e as suas canções são hinos à dança e ao hedonismo, por outro, o ambiente vivido também se explica por Minogue ter uma comunidade de fãs particularmente devota — até T-shirts a afirmar orgulhosamente que se tinha percorrido 1450 quilómetros para ali se estar foram avistadas. A dada altura, um fã conseguiu fazer-lhe chegar um disco sete polegadas de The Loco-Motion, canção dos anos 60 da qual fez uma versão que se tornou o seu single de estreia. Aturdida, a artista assinou-o ali mesmo, mas não sei antes usá-lo como leque — acessibilidade e glamour em igual medida. “Isto é tão bom. Sinto-me honrada por fazer disto vida”, admitiu. Noutro momento, quando se deslocou para um mini palco no centro da sala e começou a aceitar pedidos do público, ofereceu a uma rosa a um homem que estava a chorar compulsivamente, antes de lhe dedicar um pequeno trecho de Where the Wild Roses Grow, canção que gravou com Nick Cave e os Bad Seeds.

Não podemos pôr as mãos no fogo e supor que esta tem sido a bitola para os espetáculos que tem feito em digressão, pelo que assumamos que a reação particularmente efusiva do público da MEO Arena também se deveu a uma sensação de orfandade para com Minogue. Afinal de contas, esta foi apenas a terceira vez que atuou em Portugal, a última tendo sido há 16 anos nesta mesma sala. Independentemente disso, tal como a flor oferecida, momentos como os acima descritos perfumaram o concerto de uma cumplicidade desarmante quando este podia ter seguido apenas os contornos de um espetáculo pop de excelente produção e melhores canções — que também o foi.