Livro "O Tribunal dos Poderosos". A birra de Sérgio Conceição para entregar telemóvel quando Nakajima furou a quarentena

Em “O Tribunal dos Poderosos” vêm contadas “As histórias mais inacreditáveis que mudaram o País”. Estamos obviamente a falar de Justiça e dos casos mais mediáticos, dos quais se contam detalhes desconhecidos ou menos conhecidos dos bastidores de investigações. O título e o o subtítulo estão na capa do novo livro do jornalista António José Vilela.

“Atrás dos jogadores com Covid-19, os laboratórios suspeitos e as birras de Sérgio Conceição por causa do telemóvel”, é um excerto de um dos subcapítulos do Capítulo 2, do qual o Observador faz a pré-publicação — a edição da Casa das Letras chega às livrarias a 13 de janeiro. Conta a história de como o então treinador do FC Porto se recusou (gritando, exaltando-se e depois isolando-se numa sala) a entregar o seu telefone ao juiz e procurador durante as buscas de um processo que investigava se o jogador Nakajima estava infetado com Covid-19 e tinha furado a quarentena e viajado para jogar um jogo. A investigação ainda percebeu que, ao clonar o telemóvel de Pinto da Costa, este tinha trocado de aparelho quando percebeu que estava a ser investigado noutros dois processos.

“Antes de irem para o terreno no dia 20 de maio de 2021, a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) tentaram manter o máximo de sigilo possível sobre aquela investigação, ao ponto de o processo não ter sido sequer registado no sistema informático interno da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), sendo que os ofícios e os volumes eram sempre tramitados em mão entre as sedes da PJ, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e do Tribunal Central de instrução Criminal (TCIC). As viagens demoravam apenas alguns minutos porque as três entidades estavam então praticamente juntas.

Tanto segredo justificava-se porque na base do inquérito estava uma escuta telefónica, gravada em janeiro desse ano no âmbito de outro processo tutelado no Tribunal dos Poderosos pelo juiz Ivo Rosa, que dava a entender que Pinto da Costa e o treinador do FC Porto Sérgio Conceição sabiam que o jogador Shoya Nakajima estava infetado com Covid-19, e tinha furado a quarentena e viajado para jogar um jogo. A suspeita fora considerada relevante pelo juiz e pelo MP devido à fonte da conversa: Constantin Teodoro Panagopoulos, um ex-jogador de futebol que depois fizera um percurso de quase 20 anos como colaborador do mítico agente de jogadores Juan Figer.

Conhecido como Teo Fonseca no mundo dos negócios da bola, o empresário brasileiro chegou a viver no Japão, fundou em S. Paulo, em 2001, a Teo Sports, tendo em 2008 sido o responsável por trazer para o FC Porto o jogador Givanildo Vieira de Sousa, mais conhecido por Hulk, que vestiu as cores dos dragões entre 2008 e 2012. Nesse período, Teo abriu a sociedade (com sede em Londres) For Gool, que terá feito avultados negócios, por exemplo, com a intermediação da venda em 2012 de Hulk para os russos do Zenit. Quando a saída se concretizou, o FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a alienação dos 85% dos direitos económicos que tinha na sua posse por 40 milhões de euros. Mas o site jornalístico francês Mediapart chegou a dados bem diferentes quando citou documentos divulgados pelo Football Leaks: o Zenit teria pagado 55 milhões de euros e a empresa For Gool encaixara 13 milhões de euros da venda. Outro dos bons negócios de Teo ocorreu em 2013 quando a For Gool se tornou no maior acionista (85%) da SAD do Portimonense e, mais tarde, entrou no capital social da SAD portista.

A proximidade com Pinto da Costa tornou-se então muito estreita, ao ponto de o filho de Teo ter equipado de dragão ao peito nos juniores, mas também de o empresário brasileiro ter alegadamente se tornado uma das fontes de liquidez do clube e financiado na sombra muitos milhões de euros em transações de jogadores, conforme Rui Pinto revelou no caso Football Leaks. Em 2010, dois anos depois da transferência de Hulk, a For Gool voltou a estar envolvida num negócio com o FC Porto quando o clube comprou parte do passe do avançado brasileiro Walter da Silva, um negócio que chamou a atenção da UEFA e que alertou para o risco de se estar perante um esquema que ocultava operações de branqueamento de capitais. A SAD do Porto informou a CMVM a 28 de julho de 2010 que ia adquirir 75% dos direitos económicos do jogador ao Club Atlético Rentistas, do Uruguai, por 6 milhões de euros e financiou-se para isso através da For Gool e de uma outra entidade, a Pearl Design.

A partir da segunda época, o jogador foi emprestado a vários clubes brasileiros. Entre 2012 e 2018 passou pelo Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético Paranaense, Goiás (de novo), Atlético Goianiense e o CSA, até que o FC Porto decidiu terminar o contrato. Mas se os dragões não tiveram lucros com Walter, os financiadores não perderam com o negócio. Na temporada de 2015/16, a SAD portista reduziu a dívida com a Pearl Design para 1,6 milhões de euros, valor que viria a ser liquidado na época seguinte, com o FC Porto a recuperar os 25% dos direitos económicos. Um negócio com um pormenor curioso: a Pearl Design cedeu a uma empresa de Paulo Lalanda de Castro (ex-empregado da Octapharma, patrão de José Sócrates e acusado no caso O-Negativo) 25% do valor do passe de Walter da Silva.