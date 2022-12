Ao longo do último ano e picos, Marina Herlop tem saído de uma casca onde parecia estar escondida há algum tempo. A presença regular em quase todos os festivais de música eletrónica relevantes na Europa tem ajudado (por cá, por exemplo, atuou recentemente no Mucho Flow em Guimarães) e um álbum, Pripyat, que recebeu inúmeros elogios da crítica aquando da edição e que, agora, nas listas do final do ano, começa a surgir aqui e ali (está na da Pitchfork, por exemplo). A compositora catalã toca em Lisboa nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, na Galeria Zé dos Bois.

Marina Herlop tem trinta anos, faz parte de uma geração que cresceu digitalmente e cujas ferramentas para criar música lhe proporcionam uma ideia de infinito. Pripyat é o seu terceiro álbum, antes disso parecia estar com medo de assumir aquilo que realmente queria fazer. Aprendeu piano quando era criança e só voltou à música em idade adulta. Um regresso com fulgor, determinado, com confiança na tarefa a cumprir. Quando falámos com ela, tinha acabado de chegar de Nova Iorque e, em breve, voltaria para Bristol. Estávamos a tentar marcar esta entrevista há meses, mas a agenda de Marina torna este tipo de encontros, mesmo que à distância, muito difíceis. E isso reflete-se na música: parece não haver uma definição certa de “limites” e, por isso, adiciona camadas e camadas de harmonias, melodias e vozes suas que funcionam como coros.

Pripyat é um reflexo do presente. Excesso de informação, mas também medo de não se estar a fazer o suficiente. Herlop responde a essa ansiedade com mais e mais, sem chegar ao excesso na música que faz. Encontra o caminho da pop por vias menos óbvias e Priptyat parece mesmo a banda sonora de quem vai construir um património maior. Este é, portanto, o momento para a ouvir.

[o vídeo de “abans abans”, de Marina Herlop:]

