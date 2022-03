Mário Laginha: “Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, estou a preparar um novo disco a solo”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mário Laginha senta-se ao piano a bem da fotografia. Já que ali está, toca alguma coisa. Passa dez minutos a improvisar para as quatro almas que o acompanham no auditório da Casa Fernando Pessoa e só pára porque o fotógrafo — que será devidamente apupado — lhe pede para que pose de outra forma. Mas a conversa continuará sempre assim, ele no banco do piano, de vez em quando voltando costas ao entrevistador para enfrentar o teclado e ilustrar com música alguma coisa que está a dizer.

Falamos a pretexto de Jangada, o terceiro disco do trio que há 16 anos mantém com Alexandre Frazão e Bernardo Moreira. E Mário entusiasma-se a explicar como o confinamento trouxe liberdade a este disco e como sente que nunca estiveram tão perto de conseguir o milagre de reproduzir em estúdio a energia do palco. Mas rapidamente a conversa navega noutras direções e aponta novos rumos. Gostava de fazer mais um disco em trio com guitarra portuguesa, talvez também outro com Camané, a voz que o convocou para o fado e acabou de vez com a sua “embirraçãozinha”.

Mas a grande novidade é mesmo um novo disco a solo, aguardado sucessor do admirável Canções e Fugas, de 2006, que já se começa a desenhar e do qual pudemos escutar alguma coisa em primeira mão. Será apenas o segundo disco a sós com o piano, numa discografia que se estende já por quase trinta títulos e quarenta anos de gravações.

E as notícias sucedem-se. Conta que há duas noites seguidas reservadas na Aula Magna em junho, revela que se prepara para em breve voltar à estrada com Maria João e explica como vai nascer, já este ano, um Festival de Jazz Bernardo Sassetti. Parece muita coisa, mas é capaz de não ser tudo. É que nesta conversa, experimentar é talvez o verbo que mais se conjuga.

[ouça o álbum “Jangada”, do Mário Laginha Trio, através do Youtube:]

Diz no texto de apresentação que este é o disco mais livre do trio.

Acho que sim. É ainda assim um disco de temas, não é um disco de improvisação livre. Não é que não haja. Por acaso no tema “Jangada” há improvisação. Mas é um tema que tem 17 minutos… não sei se alguma vez tinha gravado uma coisa em disco com 17 minutos…

Não será o single…

Não será certamente o single. Esse tema nasce de uma encomenda, um desafio para fazer um concerto que associasse música e literatura. E o desafio veio da Fundação José Saramago, em parceria com a Casa Fernando Pessoa, onde agora estamos…

E daí estar aqui outro tema que é o “Desquiet”, remetendo para o Livro do Desassossego.

Sim. Fiz os dois temas para o mesmo concerto. Tentei agarrar em livros que eu gostava e criar alguma relação entre música e esses livros.

O que é que sobra de um livro que se possa perceber numa música?

São sobretudo imagens…

Há uma passagem no “Jangada” em que parece que embarcamos num rápido a descer um rio.

E é mesmo isso! A Jangada de Pedra é um livro lento e pesado, aquela ideia da Península Ibérica se desprender da Europa e seguir navegando pelo Atlântico. Mas entre as cenas dos estorninhos e alguns momentos de incerteza na história, há um movimento que quis captar. E acho que o facto de termos andado a tocar mais naquele período, um bocado antes, nos fez estar mais descontraídos a tocar em trio, a pensar menos.

Andavam a tocar mais, precisamente por causa da pandemia.

Sim, porque não tínhamos concertos.

Engraçado: o confinamento trouxe liberdade?

Neste caso trouxe, sim. Tínhamos vontade de fazer isto e tínhamos já combinado, antes da pandemia, que iríamos tentar, sempre que houvesse disponibilidade, tocar juntos mesmo sem um concerto para ensaiar.

Normalmente só ensaiam quando há concertos?

Sim… depende se o repertório já está sólido ou não, ensaiamos um dia ou dois para um concerto. E aqui a ideia era ‘bora lá tocar, às vezes sem que o objetivo fosse propriamente um ensaio, apenas a vontade de tocar em conjunto. Podíamos tocar uns standards, improvisar… Veio a pandemia, tivemos de parar ali durante aquela fase mais violenta, mas depois continuámos a juntar-nos. E portanto, sim, a ausência de liberdade, de certa forma, deu-nos a possibilidade de experimentar outras liberdades. Depois, quando fomos para estúdio sentimos uma liberdade grande a tocar.