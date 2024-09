Miguel Sanz: "Há quem defenda que a solução para destinos sobrelotados é diminuir o número de turistas. Isso é uma armadilha"

Os protestos na Europa contra o turismo de massas têm crescido — nas ilhas Canárias os moradores organizaram-se aos milhares e pediram limites, em Barcelona manifestantes chegaram a usar pistolas de água contra turistas, nas ilhas gregas, ainda no verão passado, rebentou a ‘revolta das toalhas de praia’, e em Sintra há um movimento (pacífico) a insurgir-se contra o “turismo de massas” e o “caos no trânsito”.

Esses movimentos são a expressão de uma comunidade que exige ser ouvida e deve, por isso, poder sentar-se à mesa com quem toma as decisões, defende Miguel Sanz, presidente da European Travel Commission (Comissão Europeia do Turismo), uma organização sem fins lucrativos que representa 36 organizações do setor na Europa (em Portugal, é o Turismo de Portugal). Isso já está a acontecer nalgumas cidades, admite. Mas reconhece que o número de protestos pode vir a crescer se os governos locais, regionais e nacionais nada fizerem para abordar a questão. E se isso acontecer, os danos “reputacionais” poderão atingir toda a Europa.

A associação que representa não tem ainda informação de que os protestos estejam a afastar turistas, até porque nos países e locais onde estão a acontecer o número de visitantes continua a crescer. É o caso de Espanha, de Portugal e de todo o sul da Europa, cujos números de visitas deverão ficar acima do que se registou no ano passado, diz Miguel Sanz.

Em entrevista ao Observador, o também presidente do Turismo de Espanha fala sobre o crescimento do turismo na Europa, noutros destinos emergentes (os fenómenos da Sérvia, Albânia e Montenegro) e também deixa críticas às estratégias de destinos mais populares que querem travar o número de visitantes. Mais do que isso, defende, é preciso olhar para outros indicadores e definir uma estratégia com objetivos bem definidos. “Cada destino precisa de se concentrar no seu objetivo. E talvez, então, uma das ferramentas seja limitar [as entradas]. Mas isso tem de ser o resultado de uma estratégia que tem em conta uma visão holística do negócio, da indústria”, argumenta.

O turismo europeu atingiu novos máximos este ano? Que números é que a Comissão Europeia do Turismo já tem?

Não temos ainda os números finais porque o verão não terminou. Temos os números dos primeiros seis meses do ano e, no geral, na Europa como um todo, parece ter corrido bem em termos de gastos por visitante e de visitas.

Mas os níveis do ano passado foram ultrapassados?

Sim. Todos os dados que temos mostram que, no primeiro semestre, o turismo europeu se comportou melhor do que em 2023, que foi para muitos países um ano de recordes e de recuperação. Não devemos esquecer-nos que a Europa é um grande continente e o comportamento do turismo é distinto entre os países. Podemos dizer que os destinos do sul da Europa, como Portugal, Malta, Turquia, Espanha e Itália estão a ter um 2024 muito forte. Mas também alguns destinos como, por exemplo, os países nórdicos estão a ter uma certa procura. A Dinamarca está a crescer a um ritmo muito rápido, de 38% no último trimestre. A Noruega cresce 18% nas visitas. E depois destinos menos conhecidos como a Sérvia ou a Bulgária estão a registar elevados crescimentos. A Sérvia está a crescer 40% e a Bulgária 29%. Em termos gerais, podemos dizer que há uma tendência de crescimento no número de visitas na maior parte da Europa. Claro que há outras partes, sobretudo na Europa de leste e nos países bálticos, que estão a registar um período não de recordes e, às vezes, até mesmo de redução, sobretudo devido à guerra na Ucrânia.

Que países estão a ser mais afetados?

Por exemplo, a Finlândia, Letónia e os restantes países bálticos.

A Europa como um todo já ultrapassou os valores pré-pandemia?

Sim, as chegadas e as dormidas ultrapassaram os valores de 2019 na primeira metade do ano. E, por exemplo, acreditamos que os gastos na Europa este ano vão ultrapassar os 800 mil milhões de euros, 14% acima do que se registou em 2023.

Miguel Sanz sucedeu em 2023 ao português Luís Araújo ↓ Mostrar ↑ Esconder O espanhol Miguel Sanz sucedeu em 2023 ao português Luís Araújo na presidência da Comissão Europeia do Turismo (European Travel Commission). É, desde 2020, presidente do Instituto de Turismo de Espanha (Turespaña). Esteve vários anos ligado à estratégia turística e de marketing adotada pelo município de Madrid, através da empresa pública Turismo Madrid. Estudou gestão assim como economia e política latinas no Reino Unido.

E em relação a Portugal, como está a evoluir?

Quem conhece melhor a situação é o Turismo de Portugal e as organizações locais, mas posso avançar alguns números. Portugal recebeu mais 26% de visitas internacionais em 2023 face a 2019. Este ano, o crescimento tem sido 10,6% acima do mesmo período do ano passado. No caso das dormidas, nos primeiros seis meses deste ano, estão a subir 8,7% em comparação com 2023. Portanto, Portugal, como um dos países do sul da Europa, é um dos destinos que está a lucrar com o aumento da procura, tanto doméstica como de longo curso. E julgo que é bastante notável, tendo em conta que 2020 e 2021 foram anos em que o setor das viagens teve muito pouca atividade.

A capacidade da indústria do turismo na Europa para recuperar e responder a um aumento da procura é notável. Temos de pensar que esta é uma indústria com um longa cadeia de valor, desde aeroportos, a companhias aéreas, agentes de viagens, hotéis, restaurantes, guias turísticos, operadores. E a cadeia de valor foi completamente perturbada em 2020 e 2021. Pô-la em forma em tão pouco tempo e responder a uma procura que não só recuperou como cresceu, em 2023 e 2024, mostra o quão resiliente e desenvolvida a indústria está na Europa, sobretudo em países como Portugal ou Espanha, Itália, França.

Estava a falar da Sérvia, Albânia e Montenegro, de como estão a tornar-se populares num curto espaço de tempo.

Sim. São destinos fora do comum que estão a registar um crescimento muito elevado. Albânia e Montenegro, por exemplo, quase duplicaram o número de turistas desde 2019. Cresceram a um ritmo de 86% desde 2019. Portanto, são locais que estão a crescer muito, que estão a tornar-se destinos populares em pouco tempo. Estes eram destinos que não eram tão conhecidos como algumas partes da Grécia, Portugal, Espanha.

Porque é que estão a crescer tanto? Os preços são mais competitivos?

Acho que tem que ver com dois fatores. São muito competitivos em value for money [relação custo-benefício]. Além disso, adotaram novas políticas internas que facilitam as entradas. No caso da Albânia, hoje é mais fácil entrar do que há uns anos. E há mais investimento em novas infraestruturas nestes países. Houve investimento em hotéis, a acessibilidade é mais fácil, há mais companhias aéreas a voar para estes países devido à maior facilidade dos procedimentos administrativos na entrada. A indústria europeia encontrou novos territórios para crescer fora dos lugares mais populares.