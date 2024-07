"Milagre" ou "tontaria"? Especialistas criticam estudo que descreve "reversão" de sintomas do autismo: "Não nos permite tirar conclusões"

As gémeas P. e L. tinham 20 meses quando foram diagnosticadas com a Perturbação do Espectro de Autismo, ambas com necessidade de “apoio substancial”. Com um programa de intervenção de dois anos, impulsionado pelos seus pais e que juntou uma equipa de especialistas multidisciplinar, foi possível fazer “regredir” os sintomas associados a esta perturbação de forma muito significativa, descrevem os autores de um artigo publicado recentemente. Se as melhorias dos sintomas são descritas como uma “espécie de milagre” — nas palavras de um pediatra que acompanhou de perto as crianças –, multiplicam-se as críticas às fragilidades do artigo, com especialistas a alertar que não se pode tirar “conclusões”.

O artigo foi publicado no final de abril deste ano no Journal of Personalized Medicine e descreve uma intervenção junto de duas gémeas norte-americanas que se focou nos fatores ambientais, no estilo de vida e alimentação personalizada às características e sintomas das duas crianças. Esta semana começou a ser noticiado por alguns meios de comunicação britânicos e desencadeou uma resposta muito crítica, com associações a descrever as notícias como “insultuosas” e a questionar alguns dos métodos descritos no artigo sobre o acompanhamento das crianças.

“Há notícias sobre um estudo que alega que o autismo pode ser ‘revertido’. Isto é profundamente insultuoso para as mais de 700 mil pessoas autistas no Reino Unido”, criticou por estes dias a britânica National Autistic Society — algumas associações são muito vocais contra a ideia de que o autismo deve ser revertido. A associação também critica o que descreve como intervenções “questionáveis“. “O autismo não pode ser ‘curado’ ou ‘revertido’. Imagine ver manchetes a dizer que uma parte essencial da sua identidade pode ser ‘revertida’. Linguagem como esta faz-nos retroceder e mostra o quão longe ainda temos que ir para construir uma sociedade adaptada a pessoas autistas”, sublinha a associação numa publicação na rede social X.

Ao Observador, Chris D’Adamo, um dos autores que assina o artigo e investigador da Universidade de Maryland (EUA), diz que usaram uma abordagem terapêutica para dar resposta à “carga total de fatores de stress” — alimentos ultra-processados, tóxicos ambientais, uso excessivo de medicamentos, exposição excessiva a campos eletromagnéticos — por meio de modificações no estilo de vida e no ambiente, algo que, diz, “já ajudou muitas pessoas a melhorar os sintomas do autismo”. “Nem todas as crianças vão melhorar tanto quanto estas gémeas, mas é provável que haja pelo menos algum grau de melhoria quando o estilo de vida e o ambiente forem melhorados com o apoio de uma equipa multidisciplinar”, defende.

Especialistas ouvidos pelo Observador que não estiveram envolvidos na publicação do artigo mostram-se céticos e apontam várias limitações ao caso apresentado. “É a descrição de dois casos clínicos, portanto, não nos permite tirar conclusões de que o que ali foi feito deva ser extrapolado para outros casos de autismo”, considera Tiago Proença dos Santos, neuropediatra do Hospital de Santa Maria. A neuropediatra Cristina Martins Halpern, do Hospital Dona Estefânia, tem uma interpretação semelhante. “Não tem praticamente nenhuma validade a nível de uma decisão terapêutica, uma decisão clínica de instituir um tratamento a uma criança”, afirma, acrescentando que estes casos descritivos “contribuem pouco” para modificar normas já existentes de tratamento.

O diagnóstico e uma terapia focada no estilo de vida, alimentação e exposição

Em 2021, as gémeas — identificadas como P. e L. por uma questão de privacidade — foram diagnosticadas com a Perturbação do Espectro do Autismo. Esta manifesta-se na infância e caracteriza-se por dificuldades na comunicação e interação social. “São crianças que têm dificuldade em perceber o que os outros querem e relacionar-se com os outros“, enquadra Tiago Proença dos Santos. Evitar o contacto visual e ter comportamentos, interesses ou atividades repetitivas estão entre os sinais. “Tenho um paciente que sabe todas as pistas de esqui da Europa e que não faz esqui; outro sabe todas as estações de comboio”, exemplifica.

O que é a Perturbação do Espectro do Autismo? ↓ Mostrar ↑ Esconder O autismo é uma perturbação que se manifesta na infância e que se caracteriza por dificuldades na comunicação e interação social e por comportamentos, interesses ou atividades repetitivos e estereotipados. Os sintomas de autismo estão presentes desde cedo durante o desenvolvimento das crianças, mas, muitas vezes, só são valorizados quando determinadas capacidades, como a linguagem, não se desenvolvem no momento esperado, pode ler-se numa página do Serviço Nacional de Saúde sobre o autismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente uma em cada 100 crianças no mundo são diagnosticadas com a Perturbação do Espectro do Autismo (PEA). A origem da PEA ainda não é bem compreendida e há muito que ainda não se conhece sobre esta perturbação. Os estudos mais recentes indicam que os genes são uma parte do problema, mas não explicam todas as situações, sendo que os fatores do ambiente também podem ter influência.

No caso das gémeas, o diagnóstico foi feito aos 20 meses, algo que não é incomum, já que sintomas como atrasos na fala ou dificuldades de contacto social podem ser observados logo entre os 18 e 24 meses. Segundo o artigo, as gémeas tinham uma comunicação verbal e não verbal limitada, comportamentos repetitivos e problemas gastrointestinais. Perante o diagnóstico, apontado como “severo”, iniciou-se uma intervenção terapêutica, impulsionada pelos pais, que envolveu uma série de clínicos.

A abordagem, adaptada às duas crianças, passou por mudanças de estilo de vida e da alimentação e cuidados com exposições ambientais. O primeiro passo foi a terapia ABA [Análise Comportamental Aplicada] — baseada na identificação do porquê de se agir de certo modo e como o ambiente em redor afeta as ações. As crianças também tiveram sessões de terapia da fala e acompanhamento de uma terapeuta ocupacional.

Os pais das crianças introduziram um programa rigoroso de dieta: retiraram da alimentação proteínas como o glúten e a caseína (a última está em alimentos como o leite), priorizaram alimentos orgânicos, de origem local, e cortaram com corantes artificiais e alimentos ultra-processados. As crianças também receberam suplementos diários: ómega3, multi-vitaminas e vitamina D. Além disso, a família fez por reduzir substâncias tóxicas no ambiente a que as crianças estavam expostas, melhorando a qualidade do ar na sua casa e minimizando a exposição a possíveis tóxicos.

Autores descrevem “melhorias muito significativas” no espaço de dois anos

Face a esta intervenção, que se prolongou durante dois anos, a equipa de Chris D’Adamo descreveu “melhorias muito significativas” em ambas as crianças. Referem que houve uma redução numa escala utilizada por vezes para olhar para o espectro de autismo (a Autism Treatment Evaluation Checklist, em inglês ATEC): numa das gémeas de 76 para 32 e noutra de 43 para 4.