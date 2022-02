Mortes por Covid ou com Covid? DGS diz que só entram no boletim óbitos causados pelo vírus. Como funciona a equipa que tem a última palavra

Na primeira, o médico “reporta a cadeia de eventos que levaram diretamente à morte”, define Pedro Pinto Leite. Ou seja, indica-se a doença ou condição que levou diretamente à morte e discrimina, em alíneas, se ela foi consequência de outra condição anterior. Por exemplo, numa certidão de óbito provocada por Covid-19, é comum encontrar como causa principal a “síndrome da insuficiência respiratória aguda”. Mas os médicos devem especificar que essa condição foi resultado de outras patologias — por exemplo, de uma pneumonia que, por sua vez, foi causada pela Covid-19. A Covid-19, que surge assim na terceira alínea, é considerada a “causa básica da morte” e o caso entra para as estatísticas dos óbitos desta doença.

Depois, numa segunda parte, os médicos devem comunicar “outras doenças ou comorbilidades que contribuíram para a morte, mas não resultaram na causa básica da morte indicada na parte 1”, prossegue o médico de saúde pública. Imagine-se o caso de um doente, infetado com o SARS-CoV-2, que morreu com uma insuficiência cardíaca precipitada por um enfarte do miocárdio. Se o facto de estar infetado contribuiu para a morte do doente, mas não for a causa final da morte, o médico deve apontar a Covid-19 num outro campo dedicado a outros problemas que tenham contribuído para o falecimento, mas que não tenham sido mencionados na primeira parte.

Ainda assim, segundo as regras da OMS, a “causa básica de morte” será o enfarte do miocárdio; e o óbito não entrará para as estatísticas da Covid-19. E o contrário também é válido: se um doente com sida sofrer uma insuficiência respiratória após ter desenvolvido Covid-19, a causa da morte vai ser a doença provocada pelo coronavírus e a morte não entrará para as estatísticas da sida.

Segundo a DGS, estas são as orientações que as autoridades de saúde seguem atualmente: só entram para as estatísticas da Covid-19, e para os relatórios de situação publicados diariamente, os casos de óbitos cuja causa subjacente foi a doença provocada pelo SARS-CoV-2 — não todos os casos de pessoas cujos certificados mencionam a infeção ou a Covid-19, mesmo que ela tenha sido assinalada como um fator contribuinte para a morte na segunda parte. Ao Observador, fonte oficial da DGS garante que “apenas são reportados no relatório de situação diário os óbitos por causa da Covid-19 (devido à Covid-19), seguindo as regras da OMS para a codificação dos certificados de óbito”: “Não são reportados os óbitos de pessoas que, embora infetadas com Covid-19, não tenha sido a infeção a causa que levou ao óbito”.