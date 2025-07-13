Nine Inch Nails: Trent Reznor foi “feliz” no NOS Alive e nós fomos felizes com ele

Sabemos que estamos a atravessar tempos estranhos quando levamos com a notícia de que os Oasis estão novamente em digressão. Noel e Liam Gallagher, de tréguas feitas e juntos em palco em 2025, quem diria? Tamanha bizarria – que para já não tem nenhuma aparição marcada nem para Portugal nem para a Europa Continental – não está dissociada da febre dos 90 que de há uns anos para cá se instalou na indústria da música.

Não se trata apenas de uma onda de nostalgia a bater forte nos trintões e quarentões que vestiam flanela e jeans de cinta subida no auge da juventude, mas um movimento que move os miúdos de hoje, amamentada a redes sociais. Veja-se o concerto de Deftones, no Primavera Sound, e os adolescentes agarrados às grades a cantar Be Quiet and Drive (Far Away), como fizeram os adolescentes de ontem. É caso para dizer que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.

A febre dos nineties, que entra pelo início dos anos 2000, não passou ao lado do NOS Alive, especialmente no último dia do festival deste ano, com os grandes cabeças de cartaz a serem os Nine Inch Nails e os Muse, precisamente duas bandas que, em quadrantes diferentes da década de 90 e de 00, explodiram nos walkmans e discmans de muitos melómanos para quem o Blitz ainda em jornal era a bíblia. Não, não se enganaram: este cartaz não é de 1994, ano solar de The Downward Spiral, muito menos de 1999, do debutante Showbiz. É de 2025. Ano em que Noel e Liam Gallagher fizeram as pazes, não sei se já vos tínhamos dito.

Obviamente que estamos a ser simplistas, porque nenhum dos cabeças de cartaz deste último dia de NOS Alive ficou cativo da década em que nasceu e muito menos cativo do seu som original. Quando se trata de Trent Reznor e dos seus Nine Inch Nails, então é bom que alarguemos as vistas. Quantas vezes os vimos nascer, morrer, renascer desde Pretty Hate Machine (1989)?