O flirt de Bugalho com o PSD pelo país. E o partido gosta

Numa eleição onde a abstenção é sempre assunto, está nos livros da política partidária que a mobilização das bases é ponto essencial para conseguir apelar ao voto localmente e tentar levar às urnas o maior número de eleitores. Pode tornar-se tarefa difícil se o candidato não tiver tração no partido e um independente é sempre um independente. Bugalho tem investido nesse campo, explorando qualquer proximidade local, num verdadeiro namoro ao aparelho do partido que pode não ficar pela simples leitura da mobilização.

Na Guarda, prometeu a Júlio Santos (suplente na sua lista) voltar ali para campanha das autárquicas de 2025, depois de o ouvir desafiá-lo a isso mesmo e perdoar-lhe as investidas televisivas contra o seu PSD. O presidente da concelhia do partido na Guarda brincava aquela vez em que ouviu o comentador Bugalho dizer que “Montenegro tinha estado menos possante” num debate: “Não me vi nem revi nesse discurso, mas como diria o poeta ‘errar é humano e perdoar é divino”. Não vamos falar mais nisso, estás perdoado.”

Estas bênçãos partidárias repetiram-se por todo o caminho eleitoral, mas o flirt de Bugalho com o PSD não é menos comum. Em Óbidos, mostra aos presentes num almoço partidário com empresário, uma fotografia sua, com sete anos de idade, ao lado de Telmo Faria, a provar boas e antigas relações. Em Vila Verde contou como o eurodeputado e agora ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, o levou ali a “comer uma cabidela” há uns anos.

Em Paços de Ferreira elogiou Alexandre Costa, o líder da concelhia que quer conquistar a Câmara. “É tão certo que serei eurodeputado como serás um dia presidente da Câmara de Paços de Ferreira”, namora o cabeça de lista independente. Em Santa Maria da Feira saudou o sue “amigo Amadeu Albergaria” de quem “sempre soube que tinha o sonho de ser presidente da Câmara da sua terra. Fico feliz que tenha cumprido o seu sonho” — no discurso anterior o autarca tinha tratado Sebastião por tu. Em Lamego, o candidato declarou-se “lamecense”, depois de ouvir Francisco Lopes lembrar que a 25 de abril de 2023 convidou Bugalho para “curador convidado na sessão solene da Assembleia Municipal. Foi quase premonitório“, disse no comício o dirigente local.

Nesta troca de afetos partidários, tem recebido outros, como o de Pedro Pimpão, esta terça-feira a noite e com Luís Montenegro na sala, a chamar-lhe “o furacão Sebastião, porque por onde ele passa não deixa ninguém indiferente”. “Estávamos à espera disto na política”, disse mesmo o presidente da Câmara de Pombal num comício. Muitos são os que revelam que já o conheciam pessoalmente, como Cristóvão Crespo fez há semanas no Algarve que contou como conheceu o candidato no início da sua carreira jornalística, quando ele fez o obituário do seu pai, Cristóvão Guerreiro Norte, fundador do PPD/PSD no Algarve.

Noutros casos, revela que não conhecia os dirigentes locais antes deste capítulo da sua vida, mas há sempre qualquer ponte que faz com a terra, seja ela familiar ou profissional. Em Barcelos disse sentir-se “em casa” porque a candidatura de Mário Constantino à Câmara “é precursora da AD, porque se juntou a um movimento independente” para conquistar o município. E no caso de Sérgio Humberto, presidente da Câmara da Trofa que a distrital do Porto indicou para a lista das Europeias, revelou que não se conheciam quando estiveram juntos no encontro da candidatura e recebeu o seu alento: “Chegou à minha beira e disse ‘olha, isto não vai ser fácil, mas vamos ganhar'”.

Em Santa Maria da Feira tinha na plateia “o engenheiro Salvador Malheiro, antigo vice do partido e um homem que conhece bem a máquina do partido, e aproveitou para revelar um ensinamento que este lhe deu “há muitos anos”: “Olhou para mim e disse-me ‘há uma coisa que tu tens de perceber sobre a política e o PSD que ainda não percebeste — foi há alguns anos eu entretanto já percebei — agarrou-me pelos braços e disse-me: isto é povo, o PSD é povo, a social-democracia é povo. Obrigado por isso”, agradeceu ao deputado sentado numa das filas do comício.