"O que é mais humano e nos corre nas veias": eis o fado do encontro de Ana Margarida Prado e João Monge

João Monge (JM) — Já ouviste a rodela?

…o disco? Claro! Não imagino vir para aqui sem ouvir a rodela.

JM — Não serias o primeiro.

Acontece muito?

JM — Às vezes acho que já ninguém ouve nada.

Na verdade, ouvi em streaming. Só há pouco recebi a rodela e percebi que tem uma faixa escondida. O que me diz que pensaram nisto como uma rodela e não como uma playlist.

JM — Eh pá, eu, para ser sincero, não penso em nada.

Nem tudo é premeditado, é isso?

JM — Isso. Os mecanismos do mercado não me dizem nada. Nunca disseram. Sou do tempo em que a malta estava a gravar em estúdio, aparecia o AR da editora e perguntava: “Então qual é o single?” E eu pensava: estes gajos fazem com cada pergunta! Em vez de me perguntarem quem é que fez harmonia, como é que vamos levar isto para palco… qual é o single?! Quero lá saber! O single é um guarda-sol, põe todas as outras canções à sombra.

Preferes pensar no todo, na obra.

JM — Sim. E é uma chatice. Fazes um disco com 15 canções, depois as pessoas ouvem apenas uma na rádio até lhes furar o miolo. Pensa no Fausto, que morreu agora. Se perguntares a 20 pessoas por canções dele, todas te vão apontar as mesmas 5 ou 6, com sorte. Já aquela malta que tem discos dele em casa e os vai ouvindo como um todo, de vez em quando fica maravilhada com canções que nunca passaram em lado nenhum. Quando estou a escrever um disco, não penso em nada disso. A minha missão é escrever, depois haverá outro gajo que tem por missão vender. Eu não sou esse gajo.

Ana Margarida Prado (AMP) — Não pensaste tu, mas pensei eu. Essa ideia da faixa veio das minhas memórias de infância. Quando tinha um disco novo e ele chegava ao fim eu ficava à espera, a ver se se vinha lá mais alguma coisa oculta. Gosto dessa ideia de criar um disco como uma história que se conta, passo a passo, e que no fim ainda guarda um segredo para quem sabe esperar. Então sempre tive o sonho de fazer isto.