Vencedores

Jerónimo de Sousa

À moda do PCP, a saída de Jerónimo foi relativizada – o partido encara as trocas de líder como uma “troca de tarefas”, como dizia um dirigente ao Observador, e prefere falar mais em políticas e conteúdos do que nos protagonistas das mesmas. Ainda assim, sendo a despedida de Jerónimo um marco histórico, o partido lá mostrou carinho ao líder cessante como pôde, isto é, com vários minutos de aplausos longos durante o seu discurso e, depois, à despedida. Dos principais dirigentes do PCP, só mesmo Paulo Raimundo agradeceu – usando palavras e não apenas aplausos – o “empenho de Jerónimo”, mas foi visível a emoção do partido nesse momento. Jerónimo, que fez questão de puxar diversas vezes o seu sucessor para o abraçar e erguerem juntos os punhos no ar (saberá o valor de uma boa fotografia num momento de transição e, desejavelmente para o PCP, de união do partido), conseguiu controlar o processo da sua sucessão e forçar a saída no timing que quis. Deixou a pasta a Raimundo de forma discreta, mas contando com o carinho do partido… à maneira do PCP.

Paulo Raimundo

