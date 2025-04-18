Quando uma mãe mata dois filhos, será que “há vida após o horror”? Laura Alcoba transformou a história em livro, à procura de respostas

Tratava-se de um dia de meados de dezembro de 1984, uma sexta-feira absolutamente banal para quem seguisse a rotina quotidiana em Paris, não fosse pelo facto de França estar a sofrer uma vaga de frio atípica. No entanto, para os Solanos, uma família de exilados argentinos, essa foi a data em que tudo mudou, quando a mãe — maquilhada em excesso e com uma dor de cabeça demoníaca — decidiu de forma inexplicável matar dois dos seus três filhos, afogando-os na banheira da portaria de uma escola parisiense onde moravam.

Perante o inominável, parecem sobrar apenas subterfúgios e eufemismos para referir-se a tal ato, como “o que aconteceu”, “aquela sexta-feira incompreensível”, “o acidente”, “a tragédia” ou o termo que Flavia, a filha sobrevivente, utiliza para descrever esta hecatombe familiar: Naquele Dia. Este último serve de título para o livro de Laura Alcoba, escritora franco-argentina que esteve em Portugal para promovê-lo. A autora conversou com o Observador sobre este híbrido de ficção e não-ficção literária criado a partir de um caso verídico.

Apesar desse rótulo de veracidade, desengane-se, porém, quem parta para Naquele Dia à procura de saciar o bichinho do true crime, em busca de uma narrativa focada nas investigações policiais ou nos detalhes macabros. Este não é um “whodunit”, não está estruturado de forma a deixar o leitor a salivar no final de cada capítulo à procura da resolução do crime, que já se sabe desde início ter sido cometido por Griselda, a mãe. “De facto, esse momento, o duplo infanticídio, é contado muito brevemente e não quis ir por esse caminho, não é o meu género, mas sim tentar encontrar as outras coisas que esta história nos diz”, conta a escritora ao Observador. E que coisas são essas? “A loucura da morte, o que é sobreviver e como sobreviver a uma coisa destas”, enumera.

A menção destes temas merece uma reflexão própria e que será tida mais adiante, mas antes, para situar o leitor, é preciso explicitar que Alcoba não é uma escritora alheia a trabalhar com a memória: os seus trabalhos de maior repercussão — a trilogia de romances autobiográficos La Casa de los Conejos [A Casa dos Coelhos, não publicada em Portugal] — abordam a sua infância enquanto filha de guerrilheiros montoneros, forçada a fugir para França ainda com 10 anos e a crescer perante a ausência de um pai feito preso político no país natal. A diferença para Neste Dia é que moldou as lembranças de outrem em vez das suas.

▲ A capa "Naquele Dia", edição portuguesa do livro de Laura Alcoba, publicada pela D. Quixote

Para construir este livro, a escritora falou com Flavia, fotojornalista de renome na casa dos 40 anos e que tinha apenas seis por altura dos homicídios, e com Griselda, a sua mãe, a responsável por matar Boris e Sasha, já idosa aquando dessa conversa. Além destas duas figuras, assumem também claro destaque Colette e René: ela, a professora de Flavia que, sem sabê-lo, provavelmente salvou a vida da sua aluna, já que impediu a mãe de ir buscá-la à escola ao vê-la completamente alterada e com as camadas de maquilhagem a escorrer pela cara; ele, que acompanhou a mulher na difícil tarefa de tentar apoiar uma criança que ficou sem chão ao ver a sua família implodir. Só Claudio, o pai, ficou de fora. “Sempre trabalhei da mesma maneira, a partir de uma realidade, de uma memória — neste caso, foi da deles. Mas o que foi muito forte para mim, muito chocante, foi ver o que esta história dizia sobre situações humanas”, comenta.

A quem pesquisar estes nomes na internet, assim como os detalhes do crime, é provável que tal tentativa saia frustrada. Ao abrigo da liberdade criativa que o lado ficcional desta obra proporciona, Laura Alcoba escolheu alterar tanto os nomes verdadeiros dos intervenientes na história como as datas e os locais de alguns dos eventos capitais. Concedendo que, ao fazê-lo, permitiu-se a uma maior inventividade na escrita, o objetivo primordial dessas modificações foi “protegê-los”. “Não queria uma história tão forte a retratar pessoas que conseguiram sobreviver psicologicamente a algo tão terrível. Não se tratava de expo-las ou de acrescentar dor à dor. Elas tinham-se reunido comigo, deram-me as entrevistas, falaram muito, por isso tentei respeitar o mais possível a sua intimidade, as suas identidades”, afirma.

É nesse sentido que, quando vê Naquele Dia a ser comparado a obras cimeiras de não-ficção literária como A Sangue Frio, de Truman Capote e O Adversário, de Emmanuel Carrère, a escritora entende as comparações — frisando, aliás, o quanto gosta do trabalho do autor francês —, mas traça uma linha de separação. “Não me interessava procurar o sórdido, mas sim o que era permanente, o que podia ser dito a partir desta história, encontrar o mito, o conto baseado no real. O que me atraiu na história não foi tanto o crime, Aliás, isso era o que me mantinha à distância e que me fazia não saber se era capaz de a escrever”, responde. Tanto mais que — plot-twist — Laura Alcoba já conhecia este caso desde que era adolescente, mas esqueceu-o.

De Shutter Island ao cemitério, como nasce um livro?

A familiaridade de Alcoba com este caso não se explica apenas porque a família da escritora faz parte da mesma comunidade de exilados políticos onde estavam inseridos os Solanos. Não só o pai Laura chegou a viver em casa deles — sendo até padrinho de uma das crianças —, como a própria visitou a diminuta portaria de uma escola privada que Claudio e Griselda, guardas residentes dessa instituição, transformaram em lar. No entanto, passados os anos da adolescência, a sua memória esvaiu-se dessa família e do caso. “Foi muito estranho porque já trabalhei muito com memórias de acontecimentos que se passaram antes disso, mas foi tão forte, tão incrível, que tinha-o como que encoberto porque era tão terrível. E depois lá veio à tona”, revela.

O primeiro passo para desbloquear essa memória foi ver Shutter Island, de Martin Scorsese, no cinema, filme de 2010 cuja narrativa contém uma mãe que afoga os filhos. “Lembro-me muito bem que, depois de sair do cinema, estava com uma amiga e disse-lhe ‘mas eu conheço esta história…’, conta, para depois adiantar: “Não sei quantos anos depois, o meu pai contou-me que Flavia o tinha contactado. Ele perguntou-me se me lembrava e eu respondi ‘ah, claro, é daí que vem essa sensação que tive’”.