Região dos Vinhos Verdes: o palco para a arte

Visitar o palácio é uma experiência enriquecedora, uma vez que ali encontra história com mais de duzentos anos. A arte está por todo o lado, com imensas salas de grande beleza e em que nenhum pormenor foi esquecido. Um teatrinho e uma capela são peças fundamentais em cada visita, assim como toda a beleza do jardim de inverno. O neoclássico e o barroco dominam toda aquela grandiosidade.

Da rica vegetação, fazem parte plantas aromáticas, oliveiras antigas e, claro, as vinhas. São 18 hectares de vinhas da casta Alvarinho, cujas uvas dão origem apenas a um vinho: um Alvarinho de excelência. Falamos do primeiro Alvarinho comercializado e que desde logo adquiriu fama e prestígio. Hoje, no meio de centenas de vinhos Alvarinho de Monção e Melgaço, o Palácio da Brejoeira continua a ser um ícone e a manter um elevado grau de qualidade. É produzido ainda na velha adega – reconhecida por ser um edifício austero, mas de grande beleza -, que se situa nas traseiras do palácio. Lá, também são produzidas duas aguardentes, igualmente tradicionais: uma aguardente vínica e uma bagaceira.

O enoturismo tem ali enorme importância e o palácio é muito procurado, durante todo o ano. Nas várias visitas, muito bem-apresentadas, é partilhado com o visitante todo aquele património, a sua história, as vinhas, a adega e, no final, a prova do vinho. Nunca se consegue dali sair sem levar pelo menos uma garrafa de Alvarinho como recordação.

Também a pintura e a escultura tiveram, e ainda têm, um grande destaque na Região dos Vinhos Verdes. Sarah Afonso viveu a sua adolescência em Viana do Castelo, o que influenciou profundamente a sua pintura. Mais tarde, já em Lisboa, casou com outro pintor famoso, Almada Negreiros. Já José Rodrigues dedicou a sua vida à pintura e à escultura, e viveu grande parte do seu tempo em Vila Nova de Cerveira, onde recuperou o convento de Sampaio e onde se inspirou em toda aquela beleza para muitas das suas obras. Ali criou a Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Em jeito de curiosidade: uma das suas paixões era esculpir o deus Baco em cerâmica.

Outro grande nome da pintura portuguesa foi Amadeu Souza Cardoso, original de Manhufe (Amarante). Reconhecido nacional e internacionalmente, tendo privado e pintado com grandes nomes europeus da pintura, tem um museu em sua memória e com o seu nome em Amarante.