“Se eliminássemos os dez melhores filmes de John Ford, ele continuaria a ser o maior realizador da história”

Gallagher observa ainda que certas tendências do cinema de Ford parecem intuir uma relação mais complicada com a instituição militar do que às vezes se presume. “Em Uma Vida Inteira, cuja ação decorre na Academia Militar de West Point, há uma personagem de um imigrante irlandês que chega, olha em redor, vê os cadetes alinhados na rua e diz: ‘O que é isto? Uma prisão? Um manicómio?’ E o guarda responde: ‘É a Academia Militar dos Estados Unidos’. Há três abordagens diferentes, e todas elas estão corretas.”

Com o passar dos anos, o estatuto do cineasta foi diminuindo, fruto de uma nova geração que olhava para os seus filmes como antiquados e preferia a irreverência da Nova Hollywood de Bonnie e Clyde (1967) ou Easy Rider (1969). “Os tempos e as opiniões mudam, é assim com todos os realizadores”, resume Gallagher. Curiosamente, essa vanguarda e esses novos autores tinham em Ford uma fonte inesgotável de inspiração, exemplificada em muito do cinema da década de 70.

“A Guerra das Estrelas [1977] foi um grande ponto de viragem”, diz. “Os westerns, como as comédias, eram considerados filmes pouco importantes, havia uma certa influência de Nova Iorque e da Costa Leste, um certo elitismo. Mas em A Guerra das Estrelas há uma cena levantada diretamente de A Desaparecida [quando Luke Skywalker regressa a casa, no deserto, descobrindo-a dizimada e os tios mortos pelo Império]. E de repente, A Desaparecida tornou-se uma coisa muito importante, voltou a ser aceitável gostar do John Wayne”.

E quanto ao próprio Tag Gallagher, décadas de pesquisa e trabalho sobre as complexidades da vida e obra de John Ford mudaram em alguma coisa a sua opinião? “Não, a única coisa que mudou foi que gosto cada vez mais dos filmes. Na faculdade, na altura em que ‘descobri’ o Ford, se calhar tinha visto O Vale era Verde umas 10 vezes até aí. De lá para cá vi-o talvez mais 50 vezes. E fica cada vez melhor, há sempre algo mais a descobrir.”

