"Tannhäuser" no CCB: entre o génio e a controvérsia, "que não restem dúvidas" sobre o lugar de Wagner

Poucas são as óperas que conseguem ser, ao mesmo tempo, tão polémicas e tão fascinantes quanto a célebre Tannhäuser de Richard Wagner (1813–1883). Vaias, escândalos e controvérsias acompanharam muitas das suas apresentações e, desde a estreia em Dresden, em 1845, a obra tem dividido público e críticos, confrontando todos com questões incómodas: não só as que dizem respeito aos temas da ópera e ao caminho de redenção do seu protagonista (lá chegaremos), mas também à forma como hoje olhamos para a obra do compositor, que se tornou símbolo do nacionalismo alemão.

No meio dessas inquietações, Tannhäuser afirma-se como um dos grandes e monumentais desafios do repertório operático. Chega agora ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, para duas apresentações, a 23 e a 25 de abril, numa produção do Teatro Nacional de São Carlos dirigida pelo maestro Graeme Jenkins, com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. É a primeira vez, desde 1993, que Portugal acolhe esta ópera em três atos, com libreto e música de Wagner, composta entre 1843 e 1845.

Para a história de Tannhäuser, importa realçar que a obra se fixou em três versões distintas: a original de 1845, a versão de Paris, de 1861, e uma versão final, apresentada em Viena, em 1875. Todas elas, sem exceção, envoltas em polémica, ora acusando o autor de trazer para cena uma temática considerada blasfema, ora por opções estéticas nem sempre bem recebidas. O caso mais conhecido é, justamente, o da versão parisiense, com a inclusão de um número de bailado, pensada para agradar ao público da época, numa altura em que a posição de Wagner junto da corte francesa entrava em declínio. De resto, o próprio nunca ficaria plenamente satisfeito com a ópera: no seu diário, a mulher do compositor, Cosima Wagner, escreveria que, apenas algumas semanas antes de morrer, o seu marido desejava voltar a trabalhar na peça, por sentir que ainda a “devia” ao mundo.