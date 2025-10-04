Um candidato improvável à direita, três à esquerda. A história da "eleição mais louca de sempre"

Pintasilgo e a sombra de Eanes

ANTONIO COTRIM / LUSA

Em setembro de 1984, o plano de Maria de Lourdes Pintasilgo de concorrer a Belém é, como o de Soares, um segredo de polichinelo. A ideia tinha nascido no verão, durante um almoço no restaurante “Dragão de Alfama”, com apenas mais quatro pessoas, que a convenceram de que tinha tudo para ganhar aquela eleição. O currículo fala por si. Formou-se em engenharia químico-industrial quando tirar um curso estava ao alcance de poucas mulheres. Católica progressista, é pioneira na luta pela emancipação feminina, embaixadora na Unesco, a primeira mulher a liderar um governo e uma figura com fortes ligações ao eleitorado de esquerda.

Cereja no topo do bolo: é muito próxima de António Ramalho Eanes, cujo apoio na corrida presidencial dá como certo. Foi ele, aliás, quem a nomeou primeira-ministra, em 1979. Só que, desta vez, o Presidente da República não parece estar alinhado com os interesses da sua conselheira em Belém. E, como tudo o que acontece na política que se vai fazendo nos corredores da capital, as movimentações de Pintasilgo chegam aos ouvidos do Chefe de Estado. E Eanes decide atuar.

Nesse setembro de 1984, Pintasilgo é convocada pelo próprio Presidente da República para uma reunião. Depois dos cumprimentos de circunstância, Eanes permanece em silêncio. Não quer ser ele a dizer o que acha tem de ser dito sobre as ambições da antiga primeira-ministra. Melo Antunes e João Botequilha, homens do Presidente, tomam a iniciativa e passam longos minutos a tentar convencê-la a não avançar com a candidatura. Chegam a dizer que é inaceitável que o faça à revelia do movimento eanista. Magoada, Pintasilgo não cede. Não serão eles a travá-la.

Dias depois, Ramalho Eanes convida-a para jantar. Desta vez, é ele a conduzir a conversa. Dramatiza, diz-lhe que nunca terá possibilidades de vencer, que dividirá o movimento e que se arrisca a entregar o regime em definitivo aos mesmos partidos que o elegeram como adversário — PS e PSD, que se juntaram, em 1982, para fazer uma revisão constitucional que diminuiu em muito os poderes presidenciais. Mas, mais uma vez, Pintasilgo mantém-se firme nas suas intenções.

Três meses depois, em dezembro, Eanes volta a convocá-la. Está a ficar irritado com a teimosia de Pintasilgo. Acha tudo aquilo suicida e, desta vez, tem um recado claro: com os avanços que está a fazer, começa a perder “margem de manobra” para recuar na candidatura. Pintasilgo percebe aí três coisas: quem está a perder margem de manobra é o próprio Presidente; se continuar à espera do apoio de Eanes, nunca será candidata; e se jogar na antecipação, como pretende fazer, o movimento eanista, que já todos perceberam que se transformará num partido, ficará sem margem para apoiar outro candidato.

Quando finalmente apresenta a sua candidatura, em julho de 1985, no Hotel Ritz, em Lisboa, o impacto é imediato. Está rodeada de gente importante. Militares de Abril, mas também intelectuais e pessoas das artes e do jornalismo, como Eduardo Lourenço, Emídio Rangel, Natália Correia e Eduardo Prado Coelho. Apresenta-se como a candidata da “unidade” e da “esperança”, contra o “conformismo” e o “fatalismo”. Em nome da “ética” e da “terra da fraternidade” com que a esquerda tinha sonhado um dia. Escolhe como símbolo o arco-íris, uma inspiração vinda da América e do Partido Democrata, como prova de que, naquela candidatura, cabem todos os que vierem por bem.

Tem razões para estar confiante. Tem ótimas sondagens, aparece muito à frente de Mário Soares e taco a taco com Diogo Freitas do Amaral. Mais: numa segunda volta, garantem os estudos de opinião, a Presidência da República será dela. O entusiasmo da candidata é contagiante e não há visita que faça que não junte pequenas multidões, sobretudo mulheres e sobretudo mulheres mais pobres. A direita irrita-se com ela e chama-lhe “Vasco Gonçalves de saias” ou “socialista terceiromundista”. Até o catolicismo assumido é questionado: afinal, em que mundo é que se pode ser católico e marxista ao mesmo tempo?

Mas há algo que não bate certo. Apesar do respeito de que goza, apesar do entusiasmo em torno da candidatura, apesar das ótimas sondagens e da irritação que provoca nos adversários, Pintasilgo continua sem contar com o apoio da figura que lhe pode garantir um caminho mais fácil para a vitória. E tudo se vai agudizar depois do bom resultado do PRD nas legislativas de outubro: os homens de Ramalho Eanes convencem-se de que não precisam de Pintasilgo para nada.

A candidatura de Pintasilgo é um obstáculo para os planos de Ramalho Eanes, claro. Mas o Presidente da República julga ter encontrado o homem certo para superar o desafio. Membro fundador do MFA, um coronel entre capitães no 25 de Abril, primeiríssimo ministro da Administração Interna em democracia e Alto-Comissário Contra a Corrupção, Manuel Costa Braz é a escolha de Ramalho Eanes como candidato à sua sucessão.

A Costa Braz agrada-lhe a ideia. Dez anos antes, esteve quase a ser escolhido como primeiro Presidente da República no pós-25 de Abril. Mas sete dos nove Conselheiros da Revolução optaram por Eanes e Costa Braz desencontrou-se da História. Agora, é a sua vez. Três homens da estrita confiança do Presidente da República, Miguel Caetano, João Botequilha e José Rabaça, põem o plano em marcha. Só que Eanes comete um erro fatal: impor um candidato sem negociar com os camaradas.

Apesar do empenho pessoal do Presidente, a candidatura de Costa Braz não arranca. As rivalidades internas no PRD e no círculo de militares que rodeiam Eanes paralisam tudo. Costa Braz vê-se a braços como uma protocandidatura que não consegue arranjar sedes, dinheiro, meios técnicos e estruturas para a campanha. É o primeiro a perceber que está condenado e resta-lhe a única decisão racional: sair de cena antes que seja demasiado tarde. Eanes, que tinha descartado uma candidata natural e uma mulher de inteira confiança, fica agora sem a alternativa que desejava. Precisa de um plano B. Ou melhor: precisa de um plano Z.