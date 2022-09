“Que seria a minha vida sem histórias?” A interrogação aparece nas considerações finais do guião de Sangue & Mármore, o novo trabalho de David Bruno lançado esta sexta-feira, dia 16 de setembro. Sentado numa mesa do Café Piano-Bar Mozart – espelhos com molduras rococó na parede, piano ao lado do jogo de setas, mobiliário em madeira maciça, sofás de couro, cheiro a tabaco e a produto de limpeza no ar, futebol a dar nas televisões – o músico de Gaia diz-nos que continua a imaginar coisas novas todos os dias: “Acho que herdei isso dos meus avós”.

O avô Carlos, então, passava a vida a contar histórias, “até coisas inventadas sobre ele contava”, lembra DB daquela vez em que o fez acreditar que a taça em cima da lareira de casa tinha sido conquistada pela avó numa corrida de reformadas com mais de 65 anos. A taça e uma máquina de lavar, prémio de mérito pelo coice que a avó teria dado a uma concorrente mais nova que a estava a ultrapassar, atirando-a para uma valeta! “Ele dizia essas coisas sem se rir e depois eu ia contar aos meus pais e aos meus amigos da escola”.

A taça, ficou a saber mais tarde, pertencia ao tio, jogador de andebol. A máquina de lavar era apenas um eletrodoméstico comprado honestamente, sem feridos a registar. Mas o rastilho da imaginação estava acesso e já não havia volta a dar: David Bruno cresceu a “inventar mil histórias”, a meter “altas tangas nas visitas de estudo” e é a partir desse imaginário, que tem tanto de humor e de absurdo como de realismo, que vai alimentando a sua carreira.

[“Tema de Sequeira”, com Rui Reininho, um dos temas do novo álbum de David Bruno:]

